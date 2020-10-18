【DIOR】Lady D-Lite天鵝絨版上架　Maria如何聰明打造手袋王國？

DIOR 2020秋冬系列中亮相的深藍及酒紅色天鵝絨Lady D-Lite正式上架。 由DIOR經典手袋DIOR Lady變奏而成，以最新工藝製成的天鵝絨Lady D-Lite，背後不難窺看到Maria Grazia Chiuri的聰慧及市場觸覺。

DIOR 2020秋冬系列中亮相的深藍及酒紅色天鵝絨Lady D-Lite正式上架。（Dior）

除了能為品牌大大提升生意額的化妝品系列外，手袋向來亦是每一個品牌的兵家必爭之地。而在創造備受吹捧的IT-bags這領域上，相信沒有人會質疑Maria Grazia Chiuri的功力。

時裝界有個講法，就是Dior每轉一次創意總監便要經典一次變革。以女性主義者自居甚至以此作為服裝主題的Maria Grazia Chiuri，於2016年接掌經典品牌Dior，成為品牌創立70多年來首位女性創意總監。

Maria Grazia Chiuri打造出不少大熱IT-bags。

她上任後不單貫徹其女性主義的精神及主題，亦積極將品牌年輕化。儘管坊間對她所設計的服裝系列評價好壞參半，但無可否認出自她手的手袋全部叫好叫座——她不單將Dior的陳年倉底貨Saddle bag起死回生，亦設計出Dior Book Tote及Dior 30 Montaigne這兩款大熱IT-bags，街上手拎Dior袋的女士有增無減，就連由Kim Jones主理的Dior Men亦出Saddle bag，品牌的生意額當然亦直線上升。

+ 2 + 2 + 2

正所謂打鐵趁熱，在打造出一系列人人吹捧的IT-bags後，Maria Grazia Chiuri再於2020春夏系列發表被官方稱為「Lady Dior年輕的妹妹」的Lady D-Lite。Lady D-Lite外型與DIOR經典手袋Lady Dior非常相似，初面世的版本以帆布製成，袋面以最新技術織出3D Cannage藤格紋，然後工匠再以人手拼連起布料及製作各細節，承傳Lady Dior的完美造工。除了造工方面相似之外，Lady D-Lite如同Lady Dior般，提把位置掛有「D・I・O・R」四個手工金屬，宛如是Lady Dior的最新版面。

或許會有人認為Maria Grazia Chiuri只懂翻炒舊有設計，但無可否定她在配色、材質、細節上稍加工夫，便輕易將一個經典設計蛻變成新款手袋；她更聰明地為Lady D-Lite加入可更換式背帶，以及ABCDior個人化訂製服務，便滿足到女孩子希望與眾不同以及有選擇的心裡，並讓女士認為手袋很美而且乖乖交上信用卡，這也算是一種難能可貴的本事。

點圖看天鵝絨版本Lady D-Lite細節及價格：

為了配合秋冬的主題，Maria Grazia Chirui在2020秋冬系列中再為Dior Saddle Bag、Book Tote、Dior 30 Montaigne，以及Lady D-Lite加入天鵝絨版本，一系列新手袋便登場。另外，不得不提的是新款手袋Dior Bobby亦於2020秋冬系列中登場，一眾年輕近日亦率先揹上及打卡，完美勾起不少女士買袋的慾望，大概即使在經濟低迷的當下亦無阻本季的Dior手袋再一次大賣吧。

Dior 2020秋冬天鵝絨單品：