Hermes 2021手袋Perspective Cavaliere亮相　有型百搭的明日之星

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Hermes手袋的真理就是先買先贏，2021春夏巴黎時裝週之後，以皮質聞名的Hermès愛馬仕推出的新款手袋，讓愛馬仕粉絲再次打開搶包開關。扁扁的Perspective Cavaliere Bag，類似於流行的Evelyne包風格，其結構受到馬術的啟發，類似馬蹄鐵的形狀，結構更加有型。加上用色簡單的設計主軸，讓扁身的皮包實搭度更高，很可能成為愛馬仕的明日之星。

Perspective Cavaliere Bag很可能成為Hermes的明日之星（按圖細看）↓↓↓

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扁身長背帶的自由感

愛馬仕2021春夏巴黎時裝周，模特兒身上拎出多次Perspective Cavaliere Bag做為搭配，正面看相當扁平，側面可見圓弧的簡練線條，類似愛馬仕Evelyne手袋造型。共有紅、黑、棕三色，開頂無蓋、長背帶的設計，可背可提給人自由隨性的感覺，讓人期待此一包款將成為品牌的新經典。愛馬仕Perspective Cavaliere Bag尺寸預計有兩種大小選項。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：還在等凱莉包、柏金包？先看2021愛馬仕新包】

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