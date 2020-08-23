Hermes Birkin、Kelly以外好選擇　盤點7款經典手袋同樣值得入手

對於許多人來說購買Hermes、LV等精品包包，不僅是因為好看也當成是一種投資，因此國外二手奢侈品交易網站Vestiaire Collective就從75,000宗的包包交易中，統計出Hermes Birkin柏金包和Kelly凱莉包之外，名列該網站熱搜的包包有哪些。透過這調查排行榜讓大家更容易知道市面哪些袋款式最值得入手和最有價值。

▼▼▼點圖搶先看最值得入手的7款手袋▼▼▼

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1. Chanel Timeless

第一個要提到的Timeless包包幾乎是所有女性的夢想包包，它其實就是Chanel Classic Flap。這款包包是香奈兒創意總監Karl Lagerfeld根據Chanel經典手袋2.55為靈感設計出來的。雖然是80年代推出的包包，但直到現在都還堪稱經典，作為第一名，它的優勢相當明顯，除了香奈兒的品牌加成，包包的外形本來就百搭，同時每年新增的色系和材質，也讓它一直傲立於包包界的金字塔頂端。

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2. Chanel 2.55

Chanel 2.55是一款配有金屬鏈條的雙層翻蓋可閉合方形包，它命名源於誕生日1955年2月，在2005年時，為了紀念2.55誕生50週年，Karl Lagerfeld重新依照Coco Chanel在1955年時設計的包款做出了復刻版的2.55，命名為「2.55 Reissue」，嚴格來說，只有2005年推出的這個包款才是最原始的2.55。

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3. LV Speedy

誕生於1932年的Louis Vuitton Speedy原名叫做Express，是一款由經典的Keepall行李包演變而來的日用手袋，最早推出的Speedy是30CM尺寸。1965年作為Speedy忠實粉絲的Audrey Hepburn請求品牌為她定做了一款小號的Speedy，長盛不衰的Speedy 25就是這樣問世了。

最開始包身是以著名的Monogram作為主要印花，之後還推出了白棋盤格、黑棋盤格，材質上也有了多樣性，不過萬變不離其宗的還是，包包整體的流暢線條高，輕薄又實用，通勤、短途旅行背再合適不過了。

4. Celine Luggage

它誕生於Celine前創意總監Phoebe的首發系列，在網路上他有「笑臉包」之稱。不得不說，許多人其實是通過「笑臉包」認識Celine的，但Luggage才是它的真名，正好對應包包的大容量功能，可擴展的側面就足以證明這一點，它不僅能用來凹造型，也是一款完美通勤包。

5. Dior Saddle

要說到最保值的包包，Dior在2000春夏季度發表的Saddle包絕對榜上有名，Saddle最讓人印象深刻的設計就是那個大D字配飾，如馬鞍的形狀，當然主設計概念來自馬術運動，總賦予人一種追求自由的鮮活觀感。而現任Dior藝術總監Maria Grazia Chiuri也不斷以現代視角打造出嶄新版本，讓Saddle系列包包的款式多到數不清。

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6. Fendi Peekaboo

Peekaboo於在2009年，因為外形的原因當時有人稱它為下一個凱莉包。Peekaboo不僅好看也非常實用，包身上下每一處細節都能讓你不住讚歎這個Fendi 的頂級工藝和高雅質感。基本款的Peekaboo外面是高檔山羊皮居多，而內在則是Fendi經典的帆布雙F Logo。定製版或限量版外皮則更多樣化，可以是蛇皮、麂皮、亮片、帆布刺繡、皮草、甚至是金貴的鱷魚片，不得不提的是當時Fendi就這款包的推出了個人定制服務，就是說一款包包從外到裡都可以由你決定，如果你去定制了不妨可以刻上你的名字，顯得更加獨一無二。

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7. Prada Galleria

2007年Prada Galleria包包首次面世，2011在《職業特工隊：鬼影約章》中因邦女郎隨身攜帶而爆紅，因而得名「殺手包」。從此就成為不斷演變的經典，Prada品牌的傳奇包。包包原型是由Prada創作總監Miuccia Prada的祖父Mario Prada創作而成。線條簡潔加上特大的容量，絕對是上班女性的經典之選。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：除了愛馬仕柏金包和凱莉包 這7款經典包也非常值得投資】