中古名牌袋｜專訪Lovintage創辦人　CHANEL令他建立Vintage袋天堂

80年代日本經濟起飛，促成一股歐洲名牌消費熱潮，當中尤以Louis Vuitton最受推祟。Lovintage老闆子健因發現香港女士對CHANEL的渴求，決定主力出售中古CHANEL袋，花上八年時間、心思、知識醞釀，打造出香港難得一見的CHANEL中古手袋天堂。 今次將細說Lovintage老闆子健如何由一名業餘eBay賣家，蛻變成一家每月數百萬元生意額的中古手袋店老闆。

攝影：龔嘉盛

子健與他的小王國Lovintage。（攝影：龔嘉盛）

疫情底下，過去一年不少中小企難抵壓力而先後倒閉，亦有不少大品牌先後在旺區撤租，城市面貌瞬間面目全非。



在銅鑼灣SOGO附近，一家名叫Lovintage的中古二手袋店卻依然如舊，默默搜羅散落各地的中古CHANEL袋，彷彿停駐了在時間之外。Lovintage位於霎東街某大廈一樓。不起眼大廈的外牆上懸掛著顯眼的招牌，遠在Time Square亦能看見。子健小小的王國藏身在此，轉瞬間便是八年。

八年，盡是故事。

Lovintage位於霎東街某大廈一樓。（受訪者提供）

子健早在七、八年前成立Lovintage。當年他遠赴日本任職網頁設計工作，機緣巧合下接觸到日本中古手袋，逐漸累積相關知識，亦逐漸累積了對中古手袋的喜愛，便決定小試牛刀，自立門戶在eBay出售中古袋，自此開展了中古手袋的事業。

數年後子健回港。一開始他並沒打算開店，亦沒有明確地把CHANEL中古手袋視作Lovintage的定位，直至某天他閒逛已成「死場」的尖沙咀利時商場，在逛的時候遇見一位年長的租戶，二人出乎意料地投契，對方更建議他租下其中一個舖位做生意。雖然當時利時商場人煙稀疏，亦有不少待租吉位，但因租金便宜，加上堅信「有舖總好過無舖」，子健還是租下了對方旁邊的鋪位，在利時商場「試業」。

子健在八年內，由eBay賣家蛻變成每月數百萬元生意額的中古手袋店老闆，絕不容易。（攝影：龔嘉盛）

近年網上代購及二手名牌袋店林立，坊間亦出現網店老闆致富的奇蹟。子健之所以決定開實體店，全因想為Lovintage打造良好信譽。「將心比己，又不是一間很出名的店舖，人們無緣無故跟你買一個萬幾、兩萬蚊嘅袋，有甚麼可能？網站上的消費，其實跟網站信任度成一個正比，要人們在網站購買一個萬多手袋並不是易事.……人們知道有實體店在利時，便會前來看看。」

結果開店短短一個月，便讓子健擺脫一個月連一個袋亦賣不出去的慘況，更成功交出幾十萬生意額的好成績。然而，子健仍記得在不足一百呎的店內，聽到路人對著滿佈櫥窗的中古CHANEL手袋說：「嘩啲款見都未見過，一定賣假野啦！」

Lovintage店內手袋款式繁多。（Lovintage）

幸好子健始終深信自己在做的事，加上某位熟客無心插柳的一句話：「賣這樣貴的東西，來到可以坐下來傾談，這樣才像樣啊」，道出子健內心蘊藏多年的念頭。子健於是把心一橫搬店，利時那段「試業」期短短半年便告終。

子健當時以樓上舖為目標，租金較低固然是原因之一，另一原因在於顧客群定位。「我們是很典型的OTO，好多客人都在網站看中某一袋款，他們來到店舖目的是重新確定手袋質素，因此我們客人的每人平均單價很高。我們這類型店舖不是做一般人市場，為了保存手袋質素，我們寧願少些人流，但差不多每個顧客都會購買」。

Lovintage主力出售中古CHANEL袋，花上八年時間、心思、知識醞釀，打造出香港難得一見的CHANEL中古手袋天堂。（攝影：龔嘉盛）

在明確的定位以及有效的宣傳策略下，子健在銅鑼灣成功打造出屬於他的小王國，疫情前鋪頭提供平均200件CHANEL中古單品供買家選購，許多單品是罕見而珍貴的設計，當時買家更高達每日數十人，非常厲害。即使在肺炎的陰霾下，Lovintage店內依然成功搜羅百多件CHANEL中古單品，而且保有一定的生意額，屹立不搖。箇中原因，相信全在於子健過去八年來的用心，以及累積得來的聲譽及口碑。