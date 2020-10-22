【UNIQLO】UU將推出HEATTECH　改變輪廓變時尚　一洗「底衫」印象

UNIQLO的HEATTECH向來是冬天必買的搶手貨，近日UNIQLO宣布旗下最受歡迎的聯乘系列UU亦將推出功能性HEATTECH，相信必會大賣。

Uniqlo U 2020秋冬系列於9月18日上架，部份款式如牛仔長身外套以及牛仔連身裙，無論任何配色以及尺寸均秒速售罄，非常驚人，亦足以反映UU這個系列的受歡迎程度。

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近日，UNIQLO宣布將於本月26日推出Uniqlo U HEATTECH T 恤系列，消息令人喜出望外。

Uniqlo U HEATTECH男、女裝各有六個配色，方便買家配襯各種服飾以及穿出有層次感的造型。女裝方面，Christophe Lemaire及設計團隊希望能設計出一款兼具功能性與優雅感的HEATTECH，於是先把HEATTECH常用的羅紋布料改為棉質布料，營造出簡潔啞光的感覺；再去除肩部接縫，使得肩部位置改成連肩袖設計，整件HEATTECH的線條看起來更乾淨俐落。

按圖看Uniqlo U女裝HEATTECH有何配色：

男裝方面，Christophe Lemaire及設計團隊則以UU經典圓領T恤為原型，僅稍稍降低肩線位置，加強休閒感，羅紋袖口的設計則大大減低HEATTECH本身的「底衫」感覺，讓買家可將此衣服當成外衣穿著。

按圖看Uniqlo U男裝HEATTECH有何配色：

男、女裝的定價均為$149港元，尺碼為XS至XXL，相信10月26日上架後將會引發一場搶購潮。另外，適逢創立15周年，UNIQLO將以「LifeWear創新服飾 攜手發現生活更多美好」為構想，邀請各界KOL和本地素人，開展一系列屬於香港和澳門的服飾故事，並走進多個都市和社區場景，示範LifeWear所帶來貼合本地生活的明日穿搭方案，亦會於UNIQLO利舞臺旗艦店舉辦LifeWear展覽，UNIQLO的忠實支持者不容錯過。