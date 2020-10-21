【Nike聯乘Crocs概念鞋】設計師狂想設計　AF1膠拖有無可能成真？

無論閣下習慣稱Crocs出品的膠拖為「怪獸鞋」還是「醜鞋」等等俗稱，反正都是用來形容它「宅男膠拖」的形象；但無論多少人對它嗤之以鼻，這款曾經有傳媒稱之為世上最難看的鞋履，就是有其存在的生命力... 尤其是近年Crocs通過大量時尚單位合作推出聯乘系列或者概念設計，令品牌甚至「膠拖」本身，在時尚界的地位早已提升；甚至連今年年底將推出的YEEZY 450 Slide，都是以膠拖的形象示人「搏翻身」。在一個「以醜為美」的年代，其實又有什麼不可能？

Crocs x Nike AF1概念圖：（按圖放大）

Crocs x Nike AF1概念圖（Kegan McDaniel）

自2017年跟BALENCIAGA的合作過後，Crocs的時尚地位確實早已大大提升，無論是BEAMS、Post Malone、Journal Standard以至近期的Justin Bieber，品牌跟大量時尚單位與名人合作，將外型醜怪的膠拖變成潮物，都是一個又一個探索膠拖的時尚面目的企劃。

然而縱使出現了BEAMS、Journal Standard這類較「貼地」的作品，根深柢固的「宅男膠拖」形象始終令不少人卻步的原因。近日設計師Kegan McDaniel於個人網站上發佈了一個Crocs x Nike的概念設計，將兩個品牌經典的「怪獸鞋」和Air Force 1合二為一，這樣的狂想如果成真，閣下可會真正對這類膠拖改觀嗎？

BEAMS × Crocs Cobra Buckle Sandals。（品牌圖片）

+ 7 + 7 + 7

無可否認，Crocs膠拖的確很舒服、實用，但這些因素與時尚從來都不成正比，設計與話題等因素始終重要。設計師Kegan McDaniel將在流行文化中長青的Nike Air Force 1融入Crocs的經典鞋型中，雖然只是個人狂想的概念設計，但正如當日BALENCIAGA跟Crocs的聯乘企劃，都是由前者作主動的一方，成為一時的時尚熱話時，若有一天Nike真正考慮接納Kegan McDaniel的提案，反而不太匪夷所思。

Crocs x Nike的概念Logo。（Kegan McDaniel）

這款概念鞋款將AF1的元素應用到Crocs的簡約輪廓之上，包括將鞋面上的洞洞換成了經典籃球鞋的透氣孔、鞋面的扣飾式則換成了鞋帶扣狀的鐵牌、鞋跟的「Air」標示亦是少不了的細節。但講到最引人注目的形象，可是設計師將Swoosh Logo直接設置成鞋跟扣穩腳掌的部件，將本來純粹為了實用的部件變成率性的外觀設計，即時令重口味的「怪獸鞋」添加可愛與玩味的觀感，一改那褦襶與佬味濃的固有印象。

事實上除了Crocs這個充滿爭議的膠拖品牌外，亦有其他時尚單位希望在此領域中著墨；包括Kanye West那幾乎氣數已盡的YEEZY系列，早前亦宣布了膠拖樣式的YEEZY 450 Slide將於今年尾上架。一體式製作的不規則結構和空洞鞋面，配搭不同襪款營造個人化造型，坊間有人視為系列翻身的方案。種種跡象，膠拖鞋的潮流真的會到來？