Crocs聯乘浪接浪　與Journal Standard合作為膠鞋添波希米亞風情

無可否認，自與BALENCIAGA合作之後，涼鞋品牌Crocs的潮流地位得到全面提升，由過往的「宅男膠拖」，躍升為高級時裝和日系時裝愛好者都趨之若鶩的流行寵兒。

早前登場的BEAMS × Crocs Cobra Buckle Sandals。（BEAMS）

Fishing Vest Sandals。（BEAMS）

當然與巴黎世家的合作，並不見得會引起日系時裝人的注目，真正改變了風向舵，是Crocs與BEAMS之間持續的Collaboration，今年初登場的2020春夏別注Cobra Buckle Sandals和Fishing Vest Sandals，更大玩軍事風，將1017 Alyx 9SM簽名式的軍用安全扣COBRA®，注入防水尼龍面料的鞋面上，能調節鞋的鬆緊大細之餘，更是一大顯眼裝飾，甫推出就被搶購一空，大大提升Crocs在日系文化中的江湖地位。

其實今年Crocs尚與KFC合作，打造了一個騎呢別注。（Crocs）

Journal Standard × Crocs Classic Clog Tan系列同推出3款設計。（Journal Standard）

來到夏天，Crocs又有另一矚目Collaboration誕生，不過今次不是好拍檔BEAMS，而是「食兩家茶禮」，與BEAMS直接競爭對手Journal Standard合作，於8月21日推出全新聯乘系列。這系列持續以Crocs最經典的Classic Clog Tan膠鞋作主軸而作出改造，卻捨棄近年最流行的機能風，而是意想不到換上波希米亞民族風。

Journal Standard推介的造型配搭示範。（Journal Standard）

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驟看今次Journal Standard × Crocs Classic Clog Tan的單品細節，誤會這是與Bottega Veneta的別注合作也絕不為過。一來Bottega Veneta與BALENCIAGA本身的母公司同屬法國KERING集團旗下，二來今次聯乘合作對像Journal Standard鮮見玩織皮技術，在鞋的包邊位置，圍繞着一團織皮細節作為裝飾，細緻的造工，確實如同Bottega Veneta馳名天下的Intrecciato織皮工藝一樣，價錢卻便宜得多，只售¥7,900日元（約580港元）。工藝性得到加持的同時，Classic Clog Tan與生俱來的輕巧、舒適和高透氣性皆得到保留，因此涼鞋雖然貌似Old School，但其實甚具機能性。