【Evergoods】前戶外名牌員工打造　一袋搞定辦公、戶外全能背包

一個完美的背包，相當於一個完美情人，在邏輯上通常都不會成立，原因是「完美」的定義人人有異。有人只想要一個簡單Daily Bag，有人要配合西裝革履的辦公環境，有人要單個背包用上數個月的旅遊行程。不過如果你追求的「完美」，是外觀不致於太機能化，能配合你的日常、辦工需求之餘，但也能陪你上山下海，需要品質夠耐磨耐操，總之盡可能地應付各種由日常到極端的使用情境，那Evergoods可能就是你心目中的「完美背包」，肯定要在你的購物清單記上一筆。

短短三年Evergoods由眾籌計劃變成背包界的傳奇名字（Evergoods）

時光倒流到2017年，Evergoods當時只是個Kickstarter眾籌計劃，不過短短三年過後，已成為背包界的傳奇名字，其靈魂人物Kevin Dee和Jack Barley，前者是Patagonia的前研發部人員，後者則是另一背包品牌GORUCK的前CEO。Patagonia的背景在此不贅，比筆者熟悉品牌的大有人在，但說起GORUCK，卻是許多背包迷聽見會肅然起敬的品牌。這個成立於2008年的品牌，走軍事化的背包外觀、模組化的收納設計思維，是近年網絡的背包討論中被屢屢地提到的名字。

Evergoods雖然有GORUCK的前CEO加持，也是走比較綜合功能的方向，卻不走前者軍事感路線，而是選攝更親民、平民化的外觀，但仍功能性充實的設計方向。品牌產品線主要分為Civic和Mountain系列，顧名思義是分別應付城市、野外兩種思維，前者採用較為方正的包型設計，後者更強調線條性，但這條界線並不分明，兩者可互補兼容，這也是品牌的一大強項。就以Mountain Panel Loader 30L V2為例，明明是以登山為前題的款式，墊背後的夾層，卻不僅可以放登山用水袋，同時也能放17寸手提電腦；載重物時可用腰帶卸力，只一般日用時又可拆掉腰帶；而背包拉鏈採全開式設計，加上縮緊帶的利用，既可載重物登山，同時又方便了一般旅遊時，會把行李爬全拉開以收恰行李的習慣；總是想盡所有功能的可能性，並盡可能納入設計裡頭，處處體現團隊的「背包Nerd」精神。

Evergoods由Jack Barley與Kevin Dee共同創立（Evergoods）

如果你最近考慮添購新背包，那下面這個詳細解構Evergoods背包款式的圖庫，你就絕對不能錯過。



▼▼▼按圖看Evergoods不同型號的設計細節：

CIVIC HALF ZIP 22L

CIVIC PANEL LOADER 24L V2

CIVIC TRANSIT BAG 40L

MOUNTAIN PANEL LOADER 30L V2