【GU】一口氣出三款口罩　多色玩穿搭外　更有女士最想擁有效果？

繼UNIQLO推出自家AIRism口罩後，同屬迅銷集團的GU較早前亦宣布將推出高性能口罩，勢必再度引發搶購潮。

GU較早前宣布將推出高性能口罩（GU）

自新冠肺炎爆發開始，已有不少人詢問UNIQLO母公司迅銷集團會否出口罩。當時迅銷集團會長兼社長柳井正一直否認會生產口罩，直至在四月的UNIQLO財報會上才改口，指世界各地對口罩的需求依然龐大，因此公司決定將會生產口罩，為防疫出一分力。

UNIQLO AIRism口罩於日本推出當日釀成一股搶購潮，不少日本人當天冒雨在門店外排隊，只求成功買入口罩，非常誇張。UNIQLO AIRism口罩上月於香港區上架，同樣大賣。繼UNIQLO後，同屬迅銷集團的GU終於宣布即將推出三個口罩系列，到底UNIQLO口罩與GU口罩有甚麼不同呢？

GU三個口罩系列有多種配色可供選擇。（GU）

為配合GU時尚年輕的品牌定位，以及響應顧客「想要白色及彩色口罩」和「不想再有粉底黏在口罩上的尷尬情況」兩項要求，GU特意開發出兼具功能性和時尚性的口罩。

三個GU口罩系列分別為Mask、Beauty Mask，以及Fashion Mask。三個口罩系列均有三層，面層及底層以GU Dry布料製成，中層則以最新研發而成的過濾物料製成，能有效過濾99%以上花粉及細菌。如同UNIQLO口罩般，GU口罩能反覆清洗20次，響應近年的環保熱潮。

GU口罩能有效過濾99%以上花粉及細菌。（GU）

三個口罩系列的底層均以米色作為配色，即使不小心粉底黏在口罩上亦不會尷尬。另外，口罩以3D技術製成，除了可減低耳朵的負擔之外，亦能使面部輪廓更清晰。Beauty Mask及Fashion Mask系列更利用剪裁及打褶布料，為用家帶來神奇的小臉效果，相信這點便足以令不少女士付款付得心服口服。

Mask及Beauty Mask系列設有五種配色，將於本月30日於日本率先發售；足足有16種配色的Fashion Mask則於11月下旬上架，相信多彩的配色及小臉功能將會吸引不少女士支持。

按圖了解Mask及Beauty Mask系列有哪些配色：

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近月GU大爆發，繼推出自家手袋及彩妝系列後，更推出與KAPPA合作的聯乘系列：