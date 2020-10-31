戀戀中古袋｜同是CHANEL手袋中港日口味各不同　難搞事層出不窮？

Lovintage創辦人子健於2012、13年開始在eBay出售中古手袋，歷經八年，成功蛻變成一位坐擁每月百萬元生意額的中古手袋店老闆。 正所謂開業易，守業難。營商八年，子健亦遇過不少讓人「奇難雜症」。 【戀戀中古袋】第二回，細說子健過去曾遇過的「難搞」客、「難搞事」，亦會講述中、港、日三地買家口味的分別。

攝影：龔嘉盛

開業易，守業難。營商八年，子健亦遇過不少讓人「奇難雜症」。（攝影：龔嘉盛）

CHANEL是不少女士趨之若鶩的品牌，但當「CHANEL」與「中古」這兩個字扯上關係時，Lovintage的成功便不再是大家想像般容易。當中的困難離不開兩個原因：怕買到假貨，以及對「中古」這門學問的不了解。

子健在回港後不久便發現一般港人對中古手袋的認識甚淺，甚至存有不少誤解及抗拒。他回憶道：「初回港時，我們還未在香港進行零售工作，但會與上海的公司合作，亦會參加拍賣會，手袋賣得熱哄哄，但那時候香港仍未有人認識中古手袋，本地亦沒有中古手袋拍賣會，甚至到現時依然沒有。」

下篇子健將親授多個中古袋小知識。（攝影：龔嘉盛）

別說沒有中古手袋拍賣會，相信不少香港人無法說出「中古」及「二手」之間的分別吧。

對於業界而言，二手與中古袋最大的分別在於：「二手」指的是所有曾被使用的手袋，「中古」則是指超過二十年以上的手袋，子健表示業界認為2005年前的CHANEL袋才是中古袋。

一種文化要在一地發揚光大，背後需要許多條件配合，亦需時間慢慢發酵醞釀。日本人當初對中古店亦抱持相當差的既有印象，但因中古店對歐美人而言象徵的是一種時尚與風格，而日本人又非常祟尚歐美文化，日本人才逐漸對中古店改觀，再由一眾中古達人帶領下，於本地發展出中古復古浪潮。

其後中古復古浪潮再由日本傳至全亞洲，包括香港。在香港，坊間愈來愈流行復古風穿搭，二手袋店及中古手袋店亦愈開愈多，證明市場需求龐大，但如子健所言，香港一直沒有孕育出一個良好的土壤，以致大家對「中古」存有不少誤解。又因誤解，引申出不少「奇難雜症」。

CHANEL手袋的學問深似海（攝影：龔嘉盛）

就CHANEL中古手袋而言，子健表示許多香港客人認為只有附帶編號卡、並且印有與手袋相同編號的中古CHANEL手袋才是正貨。但他舉例說：「可能有客人在睇袋時，不小心混淆了兩張編號卡。結果當另一客人發現，便一口咬定手袋是假貨。其實只要知道背後的來龍去脈，便會知道是個小誤會。試想想，一家小小的店也可能會發生的誤會，當然亦很有可能在日本眾多的拍賣場中發生。」

編號卡令子健遇過不少「難搞」客。（Lovintage）

如果一張編號卡便可證明真偽，世間上便不需要鑑證師的存在吧。 Lovintage創辦人子健

他還舉出另一個因編號卡引申而出的誤會：「早年朋友的朋友向我買了一個手袋。其後手袋的金屬鏈不小心斷裂，她自己拿去CHANEL專門店維修。剛好她遇上了一位我認為不太專業的店員，那店員以電腦搜索手袋的編號後，找不到手袋的相關紀錄，便一口咬定手袋是假貨。後來她才向我提及這件事，更對我說：『唔緊要啦，咁平，假嘅都好正常丫』」。

子健得知事情後，馬上著她把手袋交給他，再將手袋送回CHANEL日本專門店維修。子健感嘆道：「如果一張編號卡便可證明真偽，世間上便不需要鑑證師的存在吧。事情並不是如此簡單。一個在世界上存在了幾十年的中古袋，中間經歷過無數次買賣，過程中遺失編號卡，又或編號卡損壞的情況經常發生。」有次他更為此道理，與客人聊了一通長達兩小時的電話。

子健詳述怎樣分辨CHANEL手袋真偽（攝影：龔嘉盛）

除了編號卡所引申的問題外，香港人的奄尖及高要求亦引發不少「難搞」事。除了要求以低價買入近乎全新狀態的手袋外，子健還表示曾有客人因為手袋與親友的CHANEL手袋看起來不一樣，便斷言買了假貨；亦有客人以兩個完全不同款的CHANEL手袋做比較，然後再反問子健為何兩者會有不同。子健無奈地說：「就算是同一款式也好，但因以前的CHANEL手袋全是人手製作，LOGO印歪了點之類的『瑕疵』乃是正常之事。」不過他亦補充說這些客人只屬少數，當要面對這些「難搞」客及「難搞」事，就以耐性及真憑實據解決。

子健表示：「由於中古CHANEL全由人手製作，LOGO印歪了點之類的『瑕疵』乃是正常之事。」（Lovintage）

開業八年，子健的生意橫跨日本及香港，疫症爆發前亦需接觸不少內地客。問及三地客人之間的不同，子健表示日本人的消費能力並沒有香港及內地人高，以及他們對中古袋的質素有較大的包容度，但香港人對品牌的熱衷程度及忠誠度則比日本人高。另外，日本當地的中古市場以年輕女顧客為主，子健在港的客人則大多是成熟的女士。

在品味方面，香港的消費者追求較為實用的款式，好讓她們於日常生活中使用；內地消費者則比較大膽，並不抗拒近年大熱的迷你袋，但兩地消費者同樣喜歡CHANEL最經典的袋款。問到子健有否遇過入到店舖指著手袋說：「除咗呢個同呢個之外，其他全部同我包起佢」的內地客時，他笑說：「我都想」，反而曾有一位香港客人一口氣買入五、六個CHANEL手袋，合共接近十萬元。果然高手在民間，香港人的消費力絕對不容小覤。

最多人買的CHANEL中古手袋款有哪些：

【戀戀中古袋】第三回，子健將親授幾個中古手袋的相關知識，更展示了幾個極罕有且價值不菲的CHANEL中古手袋，敬請留意。

重溫第一回：戀戀中古袋｜專訪Lovintage創辦人 CHANEL令他建立Vintage袋天堂