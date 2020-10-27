【CELINE】2021春季女裝系列不再離地？　棒球帽造型勢必成為熱潮

由Hedi Slimane主理的CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR於香港昨晚時份上演。 今回Hedi Slimane在保留個人設計特色下，引入不少「貼地」元素，為大家帶來他上任以來最「親民」的服裝系列。

CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR（CELINE）

於疫情影響下，不少品牌先後取消時裝騷，改以其他方式發布最新系列。在七月下旬，Hedi Slimane便以短片及硬照形式，發布於賽車場上演的CELINE SPRING 2021 MENSWEAR系列。相隔三個月，CELINE再度以短片及硬照發布SPRING 2021 女裝 READY-TO-WEAR系列。

時裝騷移師摩洛哥路易二世體育場 （Stade Louis II）上演。場邊懸掛多幅印有「CELINE」字樣的旗幟，場內跑道位置及草地中央亦分別印有「CELINE」字樣及品牌標誌，不失Hedi Slimane一貫以來的精緻與奢華。

CELINE今季時裝騷移師摩洛哥路易二世體育場 （Stade Louis II）上演。（CELINE）

過去Hedi Slimane經常被批評老調重彈及設計離地，是次他就在保留個人設計特色的情況下，交出或許是他上任以來最「貼地」的一個服裝系列。

今季Hedi Slimane以「80年代巴黎女子」為靈感，勾勒一位會聽Hip Hop的年輕潮女身影。系列不乏皮革外套、格紋單品、西裝褸、蝴蝶結恤衫、閃片、鑲金線連身裙等極具Hedi Slimane特色的單品，但他今季就捨棄了高得嚇人的高踭鞋，以及極蝦人著的過膝長靴，改以平底鞋搭配造型；另外，今季亦不見同樣蝦人著的高腰喇叭牛仔褲的影子，改為直腳牛仔褲、短褲，甚至休閒的運動長褲，並以印有CELINE字樣的棒球帽及漁夫帽作點綴。雖然模特兒每位都瘦骨嶙峋，但無疑今季服裝更「貼地親民」，亦更適合現代女性於日常生活中穿著。

按圖欣賞整個CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR系列：

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CELINE表示，Hedi Slimane希望本季能為大家帶來樂觀與盼望。在陽光普照的藍天下，一眾青春洋溢的模特兒輕盈地穿梭於運動場內，誰又不為此風景而動容呢？