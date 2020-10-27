【CELINE】2021春季女裝系列不再離地？　棒球帽造型勢必成為熱潮

由Hedi Slimane主理的CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR於香港昨晚時份上演。
今回Hedi Slimane在保留個人設計特色下，引入不少「貼地」元素，為大家帶來他上任以來最「親民」的服裝系列。
CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR（CELINE）
於疫情影響下，不少品牌先後取消時裝騷，改以其他方式發布最新系列。在七月下旬，Hedi Slimane便以短片及硬照形式，發布於賽車場上演的CELINE SPRING 2021 MENSWEAR系列。相隔三個月，CELINE再度以短片及硬照發布SPRING 2021 女裝 READY-TO-WEAR系列。
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CELINE HOMME "THE DANCING KID" CIRCUIT DU CASTELLET, FRANCE JULY 13TH 2020 MUSIC ORIGINAL SOUNDTRACK FOR CELINE "THEY CALL ME TIAGO (THE DANCING KID CELINE EDIT)" PERFORMED BY TIAGZ COURTESY OF EPIC RECORDS BY ARRANGEMENT WITH SONY MUSIC ENTERTAINMENT #THEDANCINGKID #CELINEHOMME #CELINEBYHEDISLIMANE
時裝騷移師摩洛哥路易二世體育場 （Stade Louis II）上演。場邊懸掛多幅印有「CELINE」字樣的旗幟，場內跑道位置及草地中央亦分別印有「CELINE」字樣及品牌標誌，不失Hedi Slimane一貫以來的精緻與奢華。
CELINE今季時裝騷移師摩洛哥路易二世體育場 （Stade Louis II）上演。（CELINE）
過去Hedi Slimane經常被批評老調重彈及設計離地，是次他就在保留個人設計特色的情況下，交出或許是他上任以來最「貼地」的一個服裝系列。
今季Hedi Slimane以「80年代巴黎女子」為靈感，勾勒一位會聽Hip Hop的年輕潮女身影。系列不乏皮革外套、格紋單品、西裝褸、蝴蝶結恤衫、閃片、鑲金線連身裙等極具Hedi Slimane特色的單品，但他今季就捨棄了高得嚇人的高踭鞋，以及極蝦人著的過膝長靴，改以平底鞋搭配造型；另外，今季亦不見同樣蝦人著的高腰喇叭牛仔褲的影子，改為直腳牛仔褲、短褲，甚至休閒的運動長褲，並以印有CELINE字樣的棒球帽及漁夫帽作點綴。雖然模特兒每位都瘦骨嶙峋，但無疑今季服裝更「貼地親民」，亦更適合現代女性於日常生活中穿著。
按圖欣賞整個CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR系列：
CELINE表示，Hedi Slimane希望本季能為大家帶來樂觀與盼望。在陽光普照的藍天下，一眾青春洋溢的模特兒輕盈地穿梭於運動場內，誰又不為此風景而動容呢？