美國大選｜副總統賀錦麗打破穿衣習慣　女政客特別日子總愛穿白？

來到2020年，再聚焦討論女政客的衣著打扮大概是一件政治不正確且為人詬病的事吧。 但近日一眾外媒，包括CNN、《紐約時報》等，紛紛討論起拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）於勝選演說中所穿的白色套裝來，全因這件白色套裝蘊含比時裝更深遠的意義。

在發表勝選演說當日，賀錦麗選擇了一套白色西裝套裝內搭象牙白緞面恤衫，打破她過去穿著深色套裝的喜好習慣。

11月7日，民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗發表勝利演說，宣布贏出2020總統選舉。在此全球矚目的日子裡，拜登與賀錦麗的一舉一動、衣著打扮均成為大眾聚焦的討論點。

在此特別的日子，賀錦麗選擇了一套白色西裝套裝內搭象牙白緞面恤衫，打破她過去穿著深色套裝的喜好習慣。

《紐約時報》形容：「這無關時裝，而是有關政治、過去、未來」。

回顧賀錦麗在競選期間的穿搭：

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女政客的衣著打扮向來是熱門政壇花邊新聞，不少人更愛從女政客的衣著品味來分析她們的個性及作風。能否從衣著品味看個性就見仁見智，唯一可以肯定的是，女政客在特別的日子裡均會不約而同地選擇白色套裝。今次賀錦麗亦不例外，箇中原因原來與女權有關。

20世紀初，一眾女性主義先驅為爭取女性投票權，成立了「全國婦女黨（National Woman's Party）」。當時她們選擇了白色、金色及紫色作為全國婦女黨的象徵顏色。因此，白色不單象徵純潔，也象徵了女性力量抬頭。白色在美國政壇中，更被稱之為「婦女參政白（Suffragette White）」。

Geraldine Ferraro及希拉利過去亦曾穿白色出席重大場合：

在此含義底下，一眾美國現代女政客出席重要場合時，都會穿上白色來強調女性在政壇中的不容忽視的力量，如第一位競逐美國副總統的Geraldine Ferraro，她在民主黨大會接受提名時便是穿白；希拉利四年前參與總統辯論大會，以及接受民主黨提名時，亦是穿白色套裝。賀錦麗作為美國史上第一位非白人女子副總統，在勝選演說大會中當然亦承傳了這項文化習俗。

賀錦麗的女兒曾說過將來想成為美國總統，在勝選演說當天亦穿上白色裙。（GettyImages）

在品牌方面，賀錦麗亦特地選擇了美國本地品牌Carolina Herrera，藉此表明支持國內創作。

過去35年，賀錦麗無論身穿西裝套裝，抑或是她最愛的Converse及Timberland，大多時候都會以珍珠頸鏈作為配飾。賀錦麗是否對珍珠情有所鍾就無從考究，但原來她戴珍珠是為了向其大學姐妹會（Alpha Kappa Alpha）創始人致以敬意。在未來四年，大概會經常看見戴著珍珠頸鏈的她吧。

賀錦麗不時以珍珠頸鏈作為配飾：

賀錦麗當年影畢業相亦戴上珍珠頸鏈。