【美國大選2020】投票成為藝人熱潮？　名店築起圍牆避開大選日

是日焦點當然是四年一度的美國大選。 有別於過去的和平，當今的美國充斥著仇恨情緒，暴力一觸即發。CHANEL、DIOR等品牌就特意為位於紐約的分店築起厚實的圍牆，以防萬一。

2020美國總統大選萬眾矚目，美國公路旁出現一幅有關選舉的大型橫額。（IG）

在種族衝突加劇、中美貿易戰等背景下，今年的美國總統大選萬眾矚目。藝文界及時尚界先後發聲，藝人Lady Gaga、Jennifer Lopez、Billie Eilish、Justin Timberlake、Maroon 5成員Adam Levine等先後發聲批評共和黨參選人特朗普，並呼籲大家以選票踢走特朗普。

美國人以藝術及memes表達大選心聲：

+ 36 + 36 + 36

在群情洶湧的情境下，投票亦成了一種熱潮，許多藝人高調表示已提早投票，部份過往從未投票的藝人亦在本屆交出了投票初體驗，隨後當然少不了在個人社交媒體上高調打卡。

按圖看哪些藝人首次投票，結果令人意外：

+ 4 + 4 + 4

向來關心社會議題的化妝品公司Lipslut，早前則推出「F*ck Trump」限定唇膏，唇膏盒上印有以pop art風格的特朗普肖像，唇膏系列收益將全數捐贈Albemarle-Charlottesville NAACP和BLM Charlottesville等慈善組織，打破美妝界向來不理世事的離地形象。

化妝品公司Lipslut早前推出「F*ck Trump」限定唇膏（IG@Lipslut）

有人積極參與亦有人恐懼。有專家在選舉前預料總統大選當日，美國國內有可能會出現騷亂甚至暴動，重現數月前「Black Lives Matter」示威過程中一眾超市及商店被人洗劫一空的局面。

縱然選舉日以前被預測的投票站暴力、外國網絡安全攻擊，以及大範圍選民恐嚇的情景似乎沒有出現，但惟恐暴動真的發生，多個高級品牌如CHANEL、Dior、Loewe、Fendi，以及Louis Vuitton早於10月30日開始在紐約蘇豪區分店外牆釘上圍板，並在本日之前清空櫥窗、再以木板築起厚實的圍牆，以免大選結果出爐後被偷竊及破壞。

除了紐約市外，華盛頓特區、洛杉磯、波士頓等地亦先後有門店圍起木板，嚴陣以待。