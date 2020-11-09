CELINE︱圓筒TAMBOUR成年度手袋　Blackpink Lisa外的致勝原因是…

根據時尚雜誌L'OFFICIEL的統計，CELINE Chain Bag 16今年打敗Gucci及Bottega Veneta，成為矚目度及需求度最高的手袋。 其實除了CELINE 16之外，於AW2020面世的TAMBOUR亦是本季最強的It Bag。

於AW2020面世的TAMBOUR是本季不能忽視的It-bag之一。（CELINE）

眾所周知，一個品牌的死活與其手袋銷情有莫大關係，Bottega Veneta與Loewe正好印證了此一道理。因此，手袋亦成為各大品牌的兵家必爭之地。2020上半年除了It Bag王國Bottega Veneta、Loewe及Dior之外，CHANEL及Gucci亦分別憑CHANEL 19及Gucci Jackie 1961 handbag大放異彩，成功在此爭奪戰中爭一席位。

而在2020年末，詢問度及需求度最高的手袋就是CELINE的TAMBOUR BAG。

TAMBOUR BAG圓筒形輪廓非常特別。（CELINE）

取名自法國共和國衛隊所用樂器「法鼓」的TAMBOUR BAG，特別之處在於其圓筒形輪廓，不單辨識度極高，同時散發出舊時珠寶盒的復古格調，即使搭配簡約穿搭，亦能為造型增添法式情懷，正好承接近來的復古熱潮。

第一波面世的TAMBOUR BAG共有三種款式，分別是以老花帆布拼接駝色小牛皮製成、並以CELINE經典Triomphe logo作為monogram印花的款式，袋面印花與開扣位置的金色Triomphe標誌相得益彰；另一款則是以Façon Raffia拉菲草與小牛皮拼接而成的款式，散發濃烈的法式情懷；最後一款則是以棕色小牛皮製成的款式，外型簡潔而俐落。

+ 2 + 2 + 2

TAMBOUR BAG於CELINE 2020秋冬系列登場，據悉早在預購期間已經大賣，人氣媲美CELINE其他系列手袋。其後經Blackpink成員Lisa加持之後，TAMBOUR BAG的詢問度及討論度更是有增無減，風頭一時無兩。當然以投資保值的角度而言，買一個CELINE BOX比TAMBOUR BAG更加划算，但無可否認，這個圓筒形的TAMBOUR BAG確實擁有其他手袋難以媲美的輪廓及特別度，是不一樣的時尚氣息。