【Jil Sander】Tangle手袋風靡日本後　這個布袋繼憑甚麼熱爆IG？

由Jil Sander女士跟UNIQLO合作的+J系列本年八月宣布回歸，為時裝界帶來一個意料之外的驚喜，不少人已磨拳擦掌等待正式上架之日的來臨。 然而，除了+J系列外，由Jil Sander女士創立的同名品牌同樣吸引，尤其在Lucie ＆ Luke Meier二人接手之後，品牌Jil Sander更成為極簡主義的代表品牌之一。 在Tangle Bag大賣後，Jil Sander的Canvas Shopper布袋近日在日本再一次掀起熱潮。

在Tangle bag大賣後，Jil Sander的Flat Shopper布袋近日在日本再一次掀起熱潮。（Jil Sander）

Lucie ＆ Luke Meier這對曾分別在Supreme、Louis Vuitton、Balenciaga任職的夫婦，於2017年被邀請加入Jil Sander，取代Raf Simons承傳這個當時一片死寂的品牌。恰巧2017年正是Phoebe Philo在Céline的退任之年，Lucie ＆ Luke Meier那些講究輪廓線條、比例結構、簡約大方的設計，正好承接Phoebe Philo留下來的空白。亦是如此，現在的Jil Sander以及由Daniel Lee主理的Bottega Veneta便成為了當今簡約主義者的最愛，就連媒體亦一而再、再而三地以「Céline代替品」來形容此兩大品牌。

Lucie ＆ Luke Meier於2017年加入Jil Sander，為品牌注入新元素。

不過，對不太了解時裝世界，又或沒有對極簡設計著迷的朋友而言，Jil Sander也許是個陌生的品牌，甚至難解何以Jil Sander能與Bottega Veneta這個今時今日的IT-bags王國相提並論。

Jil Sander確實不如其他一線奢侈品牌般響亮，亦沒有明星效應及鋪天蓋地的宣傳。但其實Jil Sander副線Jil Sander Navy早在千禧年代早期已廣受日本人愛戴；而由丈夫Luke Meier創立的品牌OAMC，亦是日本時裝界中廣為人識的潮流品牌，就連日本潮流教父藤原浩也於去年與OAMC合作推出聯乘系列，他在日本時裝界早已頗具名氣。在此根基之下，再加上Jil Sander一向的精緻細膩，便獨發起日本國內一陣Jil Sander熱潮。

去年的OAMC x fragment design系列：

OAMC x fragment design（OAMC）

+ 2 + 2 + 2

過去三年間，Jil Sander先後推出過Tootie、Tangle、Rectangular Case、Shoulder Bag、Half-moon-shaped等手袋系列，當中尤以2019度假系列中面世的Tangle系列最受歡迎。以小牛皮製成的Tangle，袋身形狀為實用俐落的長方形，孭帶位置則加入由工匠人手製成的紐帶設計，為手袋加入別開生面的點綴。

日本人極愛Tangle：

除了實用的形狀及尺寸，最令日本女生傾心的，相信是Tangle手袋的低調。有別於一般的Monogram及大Logo手袋，Jil Sander的手袋僅於袋面印有一個近乎看不見的品牌Logo，全憑品質取勝，反倒更方便一眾極簡主義支持者襯衫，此便是所謂的無聲勝有聲。

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承接Tangle的熱潮，近日Jil Sander的Canvas Shopper布袋再一次於日本掀起熱潮。Canvas Shopper是Jil Sander難得一見的布袋，共有中碼及加大碼兩個尺寸。袋身以棉及尼龍混合而成，中間位置印有以「Jil Sander」字樣；孭帶位置則以皮革製作；內置一個皮革小袋，方便用家日常使用。

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平心而論，Jil Sander的皮革手袋無論在輪廓、細節、設計上，都比這個Canvas Shopper布袋出色。然而，Jil Sander的出品毫不便宜，普通一個皮革手袋亦動輒上萬元，絕非一般小資仔女能夠輕易負擔。相信亦是此一原因，相對上較為廉價的canvas shopper布袋便在價位上跑出，而且簡約的Canvas Shopper文青感十足，易襯又夠輕便，皮革細節又增添優雅感，同樣不失禮。

所以說，如果有足夠的資本，便買皮袋；想儲錢的，便買Canvas Shopper，豐儉由人，皆大歡喜。

點圖看canvas shopper布袋細節及兩個尺寸的定價：