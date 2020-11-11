【IKEA】香港宜家獨家周年服飾系列　限定單品中哪款時尚又實惠？

IKEA宜家近年一直積極開拓時裝界版圖，但很多時都是一些全球性的大規模企劃，地區別注卻不多，不過隨着慶祝香港區開業45周年，IKEA今次就為大家帶來香港人獨家的別注系列。

IKEA EFTERTRÄDA Tee HK$129.9。（IKEA）

IKEA EFTERTRÄDA Towel 毛巾HK$119.9。（IKEA）

為慶祝IKEA進駐香港45周年，特地將自家首個服裝及生活用品系列EFTERTRÄDA，正式帶來香港。雖然產品不多，只有T-shirt、Hoodie、毛巾和水樽寥寥數件，但款式均是港澳地區限定，就連早前搶先開賣EFTERTRÄDA系列的東京原宿店都沒有，名副其實屬香港獨家。

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今次EFTERTRÄDA繼承了IKEA向來的北歐簡約風，亦加入近年流行的工業風元素，服飾和家品一律以白色或黃色作主題，設計沒有過多的修飾，IKEA Logo搶眼地置於居中位置，再把工業感極強的Barcode條碼圖案印在單品的上下位置，由$29.9到$229.9港元的經濟售價，卻有着Virgil Abloh提倡的工業系統美學風味，十分抵玩。

Demna Gvasali領導下的Balenciaga，曾以IKEA Frakta購物袋作靈感，推出名牌包袋。（grailed）

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其實貴為瑞典國寶級家品品牌，IKEA一直啟發時裝設計界別，無論是Demna Gvasali領導下的VETEMENTS和Balenciaga，還是Pleasures、Chinatown Market以及中國設計師Zhijun Wang也好，都曾推出IKEA Frakta購物袋二創、致敬版本而大紫大紅。去到上年IKEA方面找來Off-White主理人Virgil Abloh，以個人名義推出聯名合作「MARKERAD」，打造一系列地毯、購物紙袋、鏡、時鐘、燈飾等產品，將時裝潮流與家居生活完美結合，進一步確立IKEA在時裝世界的重要地位。