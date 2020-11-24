Woolrich紅黑格秘史　從美國伐木定番工衣到橫掃時裝界經典名物

提到冬天的重要元素，格仔紋Plaid注定是永垂不朽的元素，無論時裝潮流美式街頭、英倫紳士、日本山系定還是韓風也好，格仔恤、褸以至頸巾，都總是在冬日時節裡衣不離身。而云云格紋之中，世人第一個想起了都會是蘇格蘭高地格紋呢Tartan，單單是得到英女王和Vivienne Westwood的嘉勉，經已是無上光榮。 不過今日不說蘇格蘭格Tartan，而是講來自美國的Buffalo Plaid，始作俑者，正是歷史悠久的Woolrich。

Woolrich Buffalo Check Flannel Shirt。（Heddels）

法蘭絨格紋襯衫Flannel Shirt源自17世紀的威爾斯，及自18世紀漸漸傳入美國。當時第一批歐洲移民流入美洲東岸大陸，從事各種各樣山森戶外開發工作，Flannel Shirt價錢低廉，卻有着非凡的保暖和耐用效能，深受伐木工人、獵人和漁夫等勞力戶外工作者歡迎，這種對市場對Flannel Shirt渴求的潛力，讓一位叫John Rich的男人看在眼裡，成為日後改變世界的契機。

Woolrich早年的製作工場。（Heddels）

Woolrich歷年廣告。（Woolrich）

John Rich來自英格蘭利物浦，家族一直從事羊毛織工行業，自少對布料和製衣有着深厚智識，1800年代初成為首批移植美國的歐洲移民後，起初居於費城，其後搬到較偏遠的東中部地區賓夕法尼亞，於當地建立了自己的第一家羊毛廠Plum Run，並於1830年與Daniel McCormick聯手，開創自家服裝品裨Woolrich。

紅 × 黑色正方形Buffalo Check Shirt是Woolrich標記，等如501於Levi's的意義。（Heddels）

賓夕法尼亞當時環山遍野，樹林密佈，優質的保暖衣物，對於嚴寒環境工作的伐木工人和獵人至關重要，Woolrich起初是透過出售自家羊毛織物、襪子和毯子，而廣獲名聲和第一桶金。發展至1850年，John Rich更看準時機，推出改變Woolrich氣運的焦點發明：Wool Buffalo Check Shirt。

傳統蘇格蘭Tartan與Buffalo Check明顯不同。（Tartan）

如文章開首所言，Flannel Shirt在17世紀的歐洲威爾斯已流行，蘇格蘭高地格紋呢Tartan亦一直存在，Woolrich的Flannel Shirt要突圍而出，就必需擁有自家的招牌設計，如是者，John Rich繼承了英國學習來的傳統製衣技法，使用特殊的紗線染色技術和復雜針織法，從而開發出自成一派的格紋，紅 × 黑色正方形Buffalo Check，比起傳統Tartan相對複雜的構圖簡約得多，格紋鋪排的規律也工整更多，顏色也簡化成只有兩種顏色搭配，與傳統的Tartan Flannel Shirt，的確有着明顯分別。

Woolrich歷代嘜頭。（Heddels）

何解稱作Buffalo Check？據說當時Woolrich研發這個圖案的設計師，個人飼養着一群水牛，因此索性稱作Buffalo。（Heddels）

憑藉柔軟耐用兼容的造工，以及形象鮮明的構圖，Woolrich出品的Buffalo Check Shirt在美國大獲好評，踏入19世紀，不只伐木工和獵人，連鐵路工也視Buffalo Check Shirt為日常必備的工作服，見證住美國西部開發的歷史進程外，也使Woolrich Flannel Shirt的藍領工作形象深入民心，成為繼Levi's 501牛仔褲之後，另一個美國Workwear文化中家傳戶曉的名字。

時至今日Buffalo Check也不止應用在襯衫之上，變得更多元化。（Heddels）

而發展至20世紀，Woolrich的紅 × 黑色正方形Buffalo Check Shirt已變化成更多元化的顏色配搭，Buffalo Check不再只是Woolrich的專利，亦不侷限在Flannel Shirt，除襯衫外，它也被應用到大褸、長褸、包袋和帽子等各類服飾之中，Marlon Brando 1954年電影《On the Waterfront》，那件紅 × 黑色Jacket，正是Buffalo Check的一大神級經典，時裝時刻。

Wacko Maria等日牌都會推出自紅黑Buffalo Check服飾。（Wacko Maria）

多年前Engineered Garments主理人鈴木大器主理支線系列Woolrich Woollen Mills的作品。（Woolrich Woollen Mills）

雖然時至今日，就連Wacko Maria等日牌都會推出自紅黑Buffalo Check服飾，但最經典的還是Woolrich出品，時至今日不單是美式工裝服經典代表，即使在潮流界同樣大放異彩，不但曾找來Engineered Garments主理人鈴木大器主理支線系列Woolrich Woollen Mills，更與OVO、Awake Ny、Griffin Studio和Converse等品牌合作，推出聯乘系列，如何既保持百年老牌的經典形象，又能夠與時並進加入潮流元素，Woolrich都算是一個十分經驗老到的品牌。