世界最大雜誌圖書館　HyMag眾籌救亡　逾15萬本雜誌將何去何從？

曾榮獲健力士世界紀錄大全，全世界最大型的雜誌圖書館HyMag，最近因為經營困難，在Crowdfunder上發起了集資募款救亡。如果你還沒認識HyMag，不知道這家圖書館，不妨繼續往下讀，了解這間藏有150,000期雜誌的傳奇圖書館，如何保存著紙本年代的知識與美好回憶。

HyMag雜誌圖書館於2011年創辦，並在隔年獲健力士世界大全認證為「最大的雜誌收藏」，當時館內只有50,593期雜誌，如今2020年收藏數已翻倍，達到150,000期雜誌。(HyMag)

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在上世紀90年代，大部份人才剛接觸到互聯網，閱讀習慣基本上仍停留在紙本之上，而如果你想貼近時代、流行的脈搏，雜誌幾乎是唯一選擇。HYMAG的創辦人James Hyman，當時就在MTV歐洲分部任職編劇，而作為當年流行文化最大推手MTV的一員，自不例外地需要購買大量雜誌，而久而久之，他就變成一個重度雜誌迷。

創辦人James Hyman，在90年代時是MTV歐洲的編劇，因工作需要大量購買雜誌，而且他習慣每期雜誌都買兩本，一本收藏、一本閱讀，終於成就了他現在豐厚的雜誌收藏。（HyMag）

「重度」到什麼程度呢？Hyman購買雜誌的方式可謂異於常人，他習慣每一期雜誌都買兩本，一本翻閱、一本收藏，近乎強迫症地的雜誌消費模式，不知不覺間就囤積一個倉庫般大的雜誌庫藏。

在2011，互聯網的發達程度，等同宣告了紙本年代的終結，Hyman卻選在這個時機點，在倫敦東南部格的Woolrich區，創辦了一個達到三千英尺的雜誌博物館「HyMag」。而因為庫存量大，盤點需要耗費大量時間，Hyman和他的搭檔Tory Turk，花了足足128天點算，最終點算結果為2,312款出版物、50,593期雜誌。隔年，HyMag就獲得了獲健力士世界紀錄大全，認證為「史上最大的雜誌收藏量」。如今，HyMag的館藏足足有近5,000款出版物、150,000期雜誌，比起2012年獲健力士認證的當時館藏，收藏量近乎翻倍。

HyMag現於Crowdfunder上發起了集資募款，募得款項除用以維護圖書館本身，也會用作為推動館藏數碼化的資金。（HyMag）

好景不常，要維護一個偌大的博物館，其實光是租金和電費（需保持攝氏10度以防紙質受潮），已經是一筆驚人的開銷，再加上疫情對圖書館的打擊，HyMag最近就因為經營困難，上個月在Crowdfunder上發起了集資募款，希望大家出錢拯救這間圖書館。當然出資救亡不是單方面的，HyMag方面也會給出回報，根據不同募款額度，送出HyMag的T恤，海報，以及HyMag自家出版物《HYMAG - From Physical to Digital》（分平裝版和豪華版）。

而更重要的是這次募款不僅為維護圖書館，而是為HyMag的數位化計劃，把館內近150,000期雜誌，以及傳奇檔案員，有「人肉Google」之稱的Edda Tasiemka的10,000,000幅剪報，逐步掃瞄並上傳網絡，使更多人有緣接觸這些珍貴的歷史紙本。此外，款項也會用以資助低下階層和學生族群，以減免他們參觀圖書館、研習材料所涉及的費用。如果你也有興趣參與這個救亡計劃，可以到網站Crowdfunder上搜尋HyMag的眾籌計劃，為保存歷史紙本讀物盡一分力。