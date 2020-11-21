New Balance東京概念店T-HOUSE倡議環保　循環再造鞋盒如藝術品

雖然世界何時開關，香港人何時「回鄉」日本購物仍然未知，但對New Balance友而言，如果他朝終於再踏東京之際，位於日本橋的T-HOUSE New Balance毫無疑問一定是大家首選朝聖地。

Yoshihisa Tanaka × Tokyo Design紙鞋盒。（T-HOUSE New Balance）

這個由Tokyo Design Studio領軍，致力將運動、潮流、藝術與建築合一的創意單位，最近又有新搞，邀請日本藝術家Yoshihisa Tanaka合作，共同製作唯T-HOUSE New Balance獨家的New Balance紙鞋盒，雖然未知會否連到店中的球鞋一同出售予顧客，但其外觀和細緻度，已突顯其非凡工藝價值。

個性低調不常出鏡的Yoshihisa Tanaka。（Yoshihisa Tanaka）

Yoshihisa Tanaka是日本一位頗有名氣的藝術家，擅長貫徹環保概念，以木材和紙張去創作藝術品和工藝品，材料通常取材自生產和銷售產品時所產生的廢料，再結合Yoshihisa Tanaka和職人團隊的藝術手法，在紙張搞糊時加入顏色和特殊形態，從而昇格成藝術品。在與T-HOUSE New Balance合作之前，Yoshihisa Tanaka就早已為ISSEY MIYAKE SS 2021 online show進行場景藝術佈置，贏盡掌聲。

可惜目前尚未知道這些鞋盒會否有機會落到顧客手中。（T-HOUSE New Balance）

（T-HOUSE New Balance）

今次Yoshihisa Tanaka × Tokyo Design的紙鞋盒顏色紋理多樣，以日本人常用來製作燈罩、牆壁裝飾、木版畫的紋理紙作材質，但在造紙過程中加入碎紙屑和其他垃圾壓碎成原紙混合物，令紙盒面佈滿獨特的顏色和瑕疵，夠環保之餘，也深具日本傳統美學Wabi-sabi侘寂不完整概念，絕對有力挑戰New Balance史上最美鞋盒的稱號。