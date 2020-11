UNIQLO+J系列點解會紅？Jil Sander的5件事：她是極簡時尚始祖

UNIQLO成為了香港人最愛的品牌之一,11月13日上市的 +J 2020 秋冬聯名系列,由 UNIQLO 和傳奇時裝設計師 Jil Sander 攜手合作、睽違十年再度回歸,不只日本,甚至台灣有販售的門市都引起排隊熱潮,網路商店更是一個小時之內幾乎全品項皆少於單一尺寸,預期的熱買款襯衫以及百搭的衛衣則全數售罄!!其實 UNIQLO 每年合作的聯名系列並不算少,與潮流品牌聯名引起大排隊能夠理解,怎麼會這次的設計師系列都如此熱賣?到底 Jil Sander 是何方神聖,為何引起這麼多人期待與關注?如果你還不認識這個品牌 / 設計師,趁這個機會一起來瞭解一下吧! 文: Polo Cheng, Amber Chiu(GQ Taiwan)

1. Jil Sander 是誰?

Jil Sander(GETTY/Junko Kimura)

出身於德國,曾留學於洛杉磯的 Heidemarie Jiline "Jil" Sander,是時尚界首屈一指並且個人風格非常強烈的時裝設計師。Jil Sander 今年已經 73 歲,自年少對時尚的嗅覺就十分靈敏,大學畢業後便在紐約時尚雜誌 McCall's Magazine 開始第一份工作。原以為 Sander 會一路在紐約時尚媒體圈中深耕,卻在短短兩年內離職、回到德國在 Preta 雜誌工作、三年後又再次辭職,最後居然方向一轉,開起了自己的精品(選物)店。

起初 Sander 的精品店賣的並不全是自己的設計,更多是當時就已經大有名氣 Thierry Mugler 的品牌 Mugler、傳說中令知名演員 Audrey Hepburn 一口氣買了 14 件毛衣的 「Queen of Knits」Sonia Rykiel 等知名設計師的商品,一直到、六年後(1973 年), Jil Sander 才發佈了自己的第一個正式 系列,在兩年之後辦了第一場自己的時裝秀。

當時 Jil Sander 的系列並沒有受到時尚界的好評,也許是生不逢時, Jil Sander 喜愛的極簡與當時流行的風格相差太遠,甚至接下來的近十年生意都一直很慘淡,而她卻沒有因此隨波逐流、從未停下設計自己喜歡的東西,堅持自己喜愛的風格與設計,一直到 1980、1990 年代事業才終於有了起色。

早就深耕極簡風格許久的 Jil Sander ,成功吸引住大家的目光,成了時尚界家喻戶曉的時裝品牌。時至今日,當有人提到極簡風格時依然不忘 Jil Sander。

2. Jil Sander 的極簡主義

提到 Jil Sander,後面總會提到極簡主義(前面也說了不少),到底 Jil Sander 的極簡又是什麼?

「Less is More」「Minimalism is the New Luxury」等詞彙皆是倡導時尚極簡風格的名言,Jil Sander 的設計少了複雜的印花以及華麗多彩,更著重於玩味衣服版型和剪裁設計,雖然看似簡單,卻又因細節到位,而不會令人感到乏味、單調,低調而不失高級感、簡單卻又講究的作風,穿上就知道的高質感令 Jil Sander 成為了時尚界獨一無二的存在。

從 50 年代一路往 80 年代,服裝趨勢一路往浮誇的靠攏,到 90 年代的服飾再度轉回簡約,順勢帶起 Jil Sander 的成功,無論接下來 2000 年流行迷幻色彩、2010 年代重新化繁為簡,都一心專研於極簡主義的 Jil Sander 一直有著一派忠實的服裝信徒,強大的設計功力與特色更被時尚界視為「簡約始祖Queen of Minimalism」。

3. 與 UNIQLO 合作的 +J 系列

2009 年,日本平價服飾品牌 Uniqlo 聯手 Jil Sander 推出了 +J 系列,成為了當年炙手可熱且人氣爆棚的聯名系列。今年,+J 系列即將迎來睽違將近十年的回歸,是震撼著時尚界的大消息。

至於究竟為什麼 +J 系列比起其他 Uniqlo 和設計師的合作系列更加受到廣大群眾的期待,這裡就讓我們來簡單探究一下:

首先,在 2009 當時,平價品牌與設計師品牌合作非常少見,且 +J 算是 Uniqlo 早期幾乎沒有發生過的大牌設計師聯名,更重要的是,這個直線系列不止是賣座,也替 Uniqlo 塑造了大眾心中「簡約、基本、百搭」的形象至今。

除了品牌端的加乘效果之外,對於消費者來說 Uniqlo 簡約基本的形象和 Jil Sander 本身並不衝突,在這系列聯名當中,Jil Sander 本人也不吝於親自操刀此系列的版型設計,這樣一來買 +J 不就約等於在用超親民價格買到 Jil Sander 的設計?

本次睽違十年的 +J 系列,也許你看 Lookbook 只覺得就是普通的樣式,並沒有什麼感受。但實際上服裝本人比照片還來的精緻一百倍!編輯在服裝預覽時馬上就被滿滿的細節以及高質感著迷,看似普通的襯衫穿上身,版型修飾、材質舒服,絕對與你想像中的不一樣!在訪問中 Jil Sander 也提到,十年前推出+ J 時宗旨是:「真正的奢華應該是簡約、純粹、完美且舒適高品質,最重要的是以人為本。」至今 Jil Sander 的看法也並沒有任何改變。(Our formula, when we started with +J ten years ago, was: “Luxury will be simplicity, purity in design, beauty and comfort for all. Quality for the people.” Nothing has changed in my vision.)

最後,關注時尚界大小事的朋友們可能已經知道(第五點也會提到),其實 Jil Sander 自 2013 年以來就不再操刀 Jil Sander 品牌的設計了,所以現在欲買到最純正的「Queen of Minimalism」極簡女王的設計,與 UNIQLO 合作的 +J 系列便是你最好的選擇。

4. 與 Prada 集團的糾葛

Jil Sander 和 Prada 兩品牌外表上雖然看似關係密切,並且風格上都多少圍繞著簡約時尚,不過其實他們之間可是有這一齣不可告人的愛恨關係,這裡就讓我們來注目一下 Heidemarie Jiline Sander 和 Patrizio Bertelli 之間的恩怨之情。

Patrizio Bertelli 是 Prada 集團的 CEO,也是 Miuccia Prada 的丈夫,他本身並不是一位設計師,是時尚界是飽受尊重、業界數一數二的企業家, 1999 年,Patrizio 買下了 Jil Sander 品牌 75% 的股份,並在協議中留下了 Sander 本人作為品牌的主席以及創意總監。

不過這段關係好景不常,才過了短短半年的時間,Jil Sander 本人就提出辭職,並且還在辭職原因中直接表明突然的辭退是出於「本人與 Patrizio Bertelli 的不合」。當然作為 Prada 集團的 CEO,Patrizio 本人也不甘示弱,馬上表示「像 Jil Sander 這樣的強大的品牌不需要依賴一位設計師的名聲」回應 Jil Sander 的離去。

而過了五年, 2003 年春季 Jil Sander 本人又驚喜宣布,即將回到自家品牌擔任設計總監一職!對外界稱說是 Patrizio Bertelli 為希望化敵為友而釋出的好意,也有人揣摩是否是因為當年 Sander 辭職後多名她旗下團隊的成員也紛紛離去,導致 Prada 集團不得不設法緩和此一情況。

不過這場「複合」持續時間也不長,2004 年 11 月又一次做出了離開的決定。

5. 目前 Jil Sander 的操刀手—— Lucie Meier 和 Luke Meier

Jil Sander創意總監Lucie Meier 和 Luke Meier夫妻(Getty/Andreas Rent/JVincenzo Lombardo)

而今日我們所看到的 Jil Sander ,已並不再是由 Sander 本人帶領,而是由 Lucie Meier 和 Luke Meier 這對設計師夫妻聯手操刀。

得以接手 Jil Sander 的 Lucie 和 Luke 來頭都不小,Luke 曾在街頭時尚第一品牌 Supreme 擔任 8 年設計總監,也是現代知名設計師品牌 OAMC 的聯合創始人,Lucie 則曾在 Louis Vuitton、Balenciaga、以及 Christian Dior 等世界級奢侈品品牌工作,兩人的時尚產業背景皆非常精彩。

Lucie Meier 和 Luke Meier 作為 Jil Sander 創意總監,是非常被時尚界與消費者認可的。他們不只是創造了這幾年爆款的 Jil Sander logo T恤和襯衫,更是成功的把年輕、現代的元素加到了品牌原先的概念之上,同時也實實在在的鞏固了 Jil Sander 作為極簡時尚第一品牌的位子。

