Black Friday｜APPLE、CHANEL、Jil Sander有折　網店優惠大搜尋

在新冠肺炎影響下，今年不少人都勒緊褲頭，減少消費。一年差不多過去，相信大家都感到非常壓抑，好想大買特買吧。一年一度的Black Friday（黑色星期五）即將到來，本年度除了一眾網店之外，Apple亦史無前例地加入Black Friday行列，讓大家買得盡興。 《一物》就為大家嚴選減價商品，想趁機買平貨的不容錯過。

每逢Black Friday，各個時尚網站都會例行推出折扣優惠，若細心選購，或會搜羅到極低價的商品。今年Apple更難得地加入黑色星期五行列，減價商品更是包羅萬有，實是一眾蘋果迷的福音。

按圖看今次黑色星期五Apple有何商品減價：

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Apple今回將以禮品卡（gift card）形式進行回饋優惠：凡於11月27日至30日期間買入MacBook Pro或iMac，將會獲得一張$150美元禮品卡；買入iPad Pro、iPad mini、Apple TV 4K、Apple TV HD或HomePod的話，則可獲得$100美元禮品卡；購買iPhone SE、iPhone 11、iPhone XR、Beats Studio3 Wireless Headphones、Beats Solo Pro Wireless Headphones、Beats Solo3 Wireless Headphones、Powerbeats Pro，以及Powerbeats High-Performance Wireless Earphones，則可獲得$50美元禮品卡；Apple Watch Series 3、AirPods Pro或AirPods則可獲得$25美元禮品卡，供下次消費使用。

不單蘋果迷有福，時尚潮人亦沒有被冷落，一眾潮流網店如farfetch、24S、MATCHESFASHION、YOOX等亦有加入戰團，不少奢侈品牌如CHANEL、BURBERRY、巴黎世家、Jil Sander等商品均有減價，部份商品更低至半價，著實是入手的好時機。

按圖看部份精選折扣商品：