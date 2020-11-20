Prada︱新袋Cleo預購爆滿Waiting-list　物料不玩尼龍帶來新亮點

對一般港女而言，Prada這個名字大概只會聯想起《穿Prada的惡魔》，卻甚少會在此品牌買衫買袋。但Prada的設計在時裝人的心目中，向來都是時尚有型兼且充滿趣味的，因此即使品牌的三角標誌被瘋狂假冒，依然無損品牌的祟高地位。 而在今個秋冬，Prada最新手袋Cleo就席捲了整個時裝界，成為眾人擁戴的It-bag。

Cleo首於Prada 2021春夏女裝系列登場，由Miuccia Prada女士親自設計，是Raf Simons入主前最後一個Miuccia獨領風騷的系列。Cleo並不如其他品牌的手袋般，早在天橋亮相當刻便一炮而紅，而是等到官方近來再作獨立宣傳才開始備受關注。結果當宣傳照一曝光，這個呈半月形的腋下手袋Cleo便在朝夕之間風靡時裝圈。

按圖看Prada Cleo細節及各個配色：

+ 11 + 11 + 11

其實Prada Cleo會爆紅絕非意外。近幾個月來，餃子形及半月形的腋下袋在Gucci Jackie 1961的引領下，旋風式成為今個秋冬的潮流大趨勢，無論是中古手袋抑或是各品牌推出的復刻版本同樣好賣，Prada Re-Edition 2005 Nylon Bag年中推出時亦引起不少注目。

Re-Edition 2005 Nylon Bag（Prada）

繼Re-Edition 2005 Nylon Bag後，Prada再接再厲，於本月推出以拋光皮革製作的半月型Cleo。大概因為品牌今次採用的物料，與平日常用的再生尼龍及Saffiano皮革非常不同；再加上Cleo前後不一的幾何形狀，使之看起來更加修長優雅，帶來了耳目一新的驚喜感覺。

據悉這個定價$15,900的手袋早於預購期間引起搶購潮，不少人要在waiting-list排隊等候，非常誇張。假若大家正在物色手袋，相信Prada Cleo會是一個好選擇。

一眾女星今早分別在IG大曬Prada Cleo：