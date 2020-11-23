【H&M】快時尚開拓環保系列第八年　品牌辦公室咖啡渣做染料？

快時裝過去一度被指斥是加劇氣候問題的幫兇之一。為了洗脫這一壞罪名，多家快時裝先後宣布加入可持續發展系列，在歐美廣受歡迎的快時裝巨頭H&M亦是其中之一。 首於2012年面世的「環保自覺行動限量系列」（Conscious Exclusive）來到第八個年頭，今季服裝全以「垃圾」再造而成，貫徹品牌推動環保時尚的決心。

H&M近日發布最新一季Conscious Exclusive系列。（H&M）

這些年來，H&M在「洗白」方面可謂不遺餘力。早於2013年起，H&M便於全球門市推行舊衣回收計劃，鼓勵大家將仍然簌新的衣服捐出，集團再將衣服分類，部份捐給有需要人士，部份則改造成再生物料，減少衣服因過時而直接進入堆填區的情況。H&M去年更進一步推出衣服租賃服務，在特定期間租借50件衣服予計劃會員，藉以延長衣服的壽命。

另外，集團亦承諾減少碳排放，以及於2020年起全面採用可持續有機棉，減輕對環境的負擔。據H&M於2018年發表的報告指出，共有57%的物料由再造及可循環而來。同年，集團開始與阿里巴巴合作舊衣回收計劃，短短一年內便在中國市場回收超過450噸紡織物。

這些年來，H&M在「洗白」方面可謂不遺餘力。（GettyImages）

而今次要為大家介紹的「環保自覺行動限量系列」（Conscious Exclusive）則始於2012年。當年集團承諾以100%環保物料及環保生產方式製作此一系列，以身作則改革整個時裝界。不經不覺間系列已步入第八個年頭，H&M亦愈見手到拿來，不單在用料上更加大膽，設計亦非常新穎，就似是上一季SS20 Conscious Exclusive，便以來自H&M辦公室的咖啡渣作為染料，確實為人帶來意想不同的驚喜。

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H&M近日帶來最新一季Conscious Exclusive A/W20。集團創意指導Ann- Sofie Johansson表示：「我們希望20秋冬系列的設計是全新的創意——聚焦於廢物——將創意和可持續時裝的概念推向極緻。」今季不乏輕紗、印花、泡泡袖、褶飾、滾邊剪裁等元素，貫徹系列過往的高貴感。物料方面則100％採用「垃圾」改造而成，如系列中的西裝外套及闊腳褲便是以回收來的纖維質Naia™ Renew製作，其他單品則分別以麻油籽廢物所製成的Hemp Biofibre™、舊地毯纖維、舊塑料包裝，以及塑料瓶製作，貫徹集團的環保承諾。

H&M Conscious Exclusive A/W20 （H&M）

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另外，本季Conscious Exclusive更難得地重啟男裝部份，儘管只得一個款式，但以回收聚酯、Tencel、羊毛混紡而成的西裝亦非常適合男士返工穿著，同樣值得期待。