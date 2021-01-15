Supreme相中Nike冷門Air Max Goadome　一次聯乘重燃20年前戰火？

Supreme跟Nike合作，打從千禧年初至今，早已是個常態。即使當中的單品可產生不同的化學作用，但總括而言，兩個單位的聯乘不是什麼新鮮事； 但是，這次的聯乘企劃有點不同，過去Supreme特立獨行的品牌性格像出現「反祖現像」般，挑選了Nike的冷門鞋款Air Max Goadome作為聯乘單品，或許卻在不自不覺間，挑起了一場20年前能未算打響的「品牌戰爭」。

Supreme x Nike Air Max Goadome：（按圖放大）

Supreme x Nike Air Max Goadome（品牌圖片）

我想，大概自問再熟Nike品牌史的人，問你什麼是Air Max Goadome的時候，一時三刻都未必可以作答；這對配上Air Max中底的靴子，其實是由1998至2005年其間任職Nike高級設計師的Carl Blakeslee主理，於1999年6月為山系支線ACG（All Conditions Gear）推出的成品。至於為什麼稱今次Supreme挑選了Air Max Goadome或許會重新挑起一場20年前的戰火，就要從當時的時代背景開始說起。

Nike進軍山系領域，可以從1989年推出ACG系列說起，特別是Tinker Hatfield設計了Air Mowabb奠定日後ACG鞋款的標準藍本，系列在90年代可說非常成功，風頭直迫The North Face、Patagonial等美國山系大牌，Air Magma、Lava Dome等等也成為熱門的山系鞋履。

Nike Air Max Goadome：（按圖放大）

Nike Air Max Goadome（品牌圖片）

+ 2 + 2 + 2

當然吧，花無百日紅，來到千禧年前後，山野的熱潮降溫，ACG的風頭隨之亦大不如前，Nike管理層和設計師在重整策略時，想到了尚未開托的「靴子市場」，首要假想敵，正是早已由戶外機能托展出街頭時尚面目的Timberland 6-Inch Boot。於是，品牌便將這個責任落在Carl Blakeslee身上，設計出Air Max Goadome。這個名字的由來，源自他在巴黎貧民窟的酒店中尋找靈感時聽到的音樂「Goa」，以及靴子的參考藍本Lava「Dome」。

可惜的是，千禧年的山系熱潮冷卻，時機不合，Max Goadome並未能令ACG的市場表現起死回生，ACG更需要一度淡出Nike支線，單單一個新鞋款自然難以鼓動風潮，何談挑戰經典非常的Timberland 6-Inch Boot地位，成為Air Max Goadome未至廣為人知的原因，近年Nike推出的復刻，僅在個別地區有所回響。

回顧Supreme x Timberland 6-Inch Premium Boot：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

然而，來到2020年，山系熱潮復興，都市機能時尚亦盛行，Air Max Goadome在這個時間再現人間，第一次聯乘，就是以街頭品牌巨頭Supreme合作的姿態上架，情況便截然不同了。尤其要記得，Timberland 6-Inch Boot經常都是Supreme喜愛採納的聯乘鞋款時，這樣的正面交鋒，其實是否暗藏更大野心？

都市機能時尚盛行，Air Max Goadome第一次聯乘，就是以街頭品牌巨頭Supreme合作的姿態上架，其實是否暗藏更大野心？（品牌圖片）

今次Supreme為以蛇紋的皮革材質塑造聯乘版本的Air Max Goadome，皮革上分別出現到Nike和Supreme的壓紋，並推出了紅、黑兩個款式，令這個本來傾向山系主導的設計，增添一份街頭的浮華感；但同時間，Air Max的中底和All-Trac複合外底製作的坑紋，保持了鞋子運動向的面目。時尚機能兼備，加上Supreme的加持，搶購之必然的，但Air Max Goadom甚至ACG能否把握到這個遲來了20年的風潮，卻是未知之數了。

回顧Nike x Supreme的經典鞋款：（按圖放大）