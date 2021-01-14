【Air Jordan】從驚嚇變驚喜的牛年AJ系列　開鞋仲要親手動刀？

誠然，向來都對各大時尚品牌的農曆年限定系列保持一定戒心，即使是多年的Jordan Brand追隨者亦「無情講」。 首要是對「大紅」這種充滿視覺衝擊的華夏傳統喜慶色，很容易就令人感覺審美疲勞，要我日日都對著這種色調，大概真的會流淚； 但有人又會問，其實AJ 1的OG色不也是「紅白黑」嗎？弊在那些大品牌的CNY系列，又經常會加入很多西方人眼中「以為」很中華的元素，作為一個真正在這個文化圈生活多年的人，實在不太受得了。幸而，看過幾款今個牛年的Air Jordan鞋款，卻是從最初的失望，逐漸亦總算取回不俗的印象分。

Air Jordan 1 Retro Low CNY：（按圖放大）

Air Jordan 1 Retro Low CNY，個人來說實在不敢恭維。（品牌圖片）

直到今日，大概看過3款2021年度上架的牛年AJ，分別是AJ 1 Low、AJ 5 Low和屬於當代的AJ XXXV；上月打頭陣率先曝光的，是Air Jordan 1 Retro Low CNY，設計令人驚......嚇。本身以「黑紅」為主色的AJ 1 Low，確實「絕對無死」，而且好吸引，但出事的，正是前面所講，那些西方人眼中令人尷尬的Typical中華元素。

鞋子的配色和手工，其實一點問題都無，獨在細節上出事。（品牌圖片）

即使這款CNY AJ1的造功絕不馬虎，採用尼龍帆布製作的鞋身上，是以刺繡繡上的水牛和花卉圖騰，連鞋跟的Jordan Wing logo也是以金線繡上，如果單單如此的話，問題也不大。但最令人尷尬的，是那鞋筒外圍，畫蛇添足地繫上了一條吊著金色球結的紅繩。這種「福壽全歸」的造型，令我聯想到的，是壽衣，還多於喜慶。

當場吧，人人口味，喜歡的話，本月尾上架時多多留意吧。但就對個人來說，如果本年Jordan Brand的CNY系列就限於這款AJ 1 Low作結，實在不太吸引，幸而近日以AJ 5 Low和AJ XXXV為基礎的CNY設計陸續見街後，總算為今個牛年系列取回不少印象分。

Air Jordan 5 Retro Low CNY：（按圖放大）

Air Jordan 5 Retro Low CNY，跟4年前同樣CNY鞋款時，所展示的暗黑色調折然不同。（品牌圖片）

+ 4 + 4 + 4

至最近才曝光的牛年AJ，首要是Air Jordan 5 Retro Low CNY，這是繼2016年後，Jordan Brand再次將第5代AJ應用到農曆年系列上。與4年前的色調折然不同的，是它採用了淡泊米黃色的帆布作為基調，紅色和黃色只是輕輕作為點綴，整體視覺上舒潔簡單。

𠝹開帆布，才算真正完整「開鞋」，（品牌圖片）

某程度上，這種「寧靜致遠」的色澤，相對於「暴發戶式」大紅的張揚，更富所謂傳統味道。更有趣的，是近看鞋面的帆布時，隱約會透出炮杖包裝的圖騰在內層，Jordan Brand官方是鼓勵用家自行在喜歡的地方𠝹開帆布，展露出內層的炮杖圖騰，亦能為鞋子親手製作出個人化的破損美感，令每對CNY AJ5都獨一無人，賦予了用家與鞋子之間的故事，玩味十足。

獨要留意，鞋子的帆布其實亦不易𠝹開，動刀前先要做好準備，即興也好，未試過的人最好先找些類似的物料試試，免恨錯恨錯。

AJ 5 Low CNY採用淡泊米黃色的帆布作為基調，紅色和黃色只是輕輕作為點綴，整體視覺上舒潔簡單。（品牌圖片）

Air Jordan XXXV CNY：（按圖放大）

紅黑白為主的Air Jordan XXXV CNY，與品牌本身風格毫無違和感。（品牌圖片）

+ 5 + 5 + 5

少不了的鞋款，當然還有屬於這個年代的AJ XXXV，跟CNY AJ5類似，CNY XXXV在鞋身有限的布料位於，採用了可撕式的設計，撕開相關部件的話，鞋身便會露出同一系列的炮杖圖騰，不喜歡的話，鞋身本色的「紅白黑」配色，本來是Air Jordan之中最標示性的色調，那怕是CNY系列，跟品牌本身風格之間亦毫無違和感，更沒有那刻意顯得花姿招展「西方中華味」。

撕開相關部件，鞋身也會露出同一系列的炮杖圖騰。（品牌圖片）

另一個值得留意的地方，是Jordan Brand特別為今個牛年CNY系列，製作了專用的Jumpman Logo和鞋Tag，將代表Michael Jordan本尊的「23」數字，換成漢字的「廿三」。本來對這些漢語化的設計並無特別好惡，但由於「廿三」，並非「二十三」，是當今世代，僅存於廣東話等相對少數的華裔語言中，才會在日常生活中使用的讀法，這方面又令人增添了一點好感。

很少會有喜歡的CNY鞋款。（品牌圖片）

此外，系列還提供了不用綁帶的兒童版Air Jordan 5 CNY Preschool和Toddler，只是那炮杖圖騰本身就會展露在鞋身上，不能享受那「𠝹鞋」的體驗。