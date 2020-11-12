Supreme被收購後「首次」同系合作　Timberland成長期聯乘夥伴？

早前（11月10日）最震撼時尚界的新聞，非美國時裝品牌巨頭VF Corp斥資21億美元收購Supreme的重磅消息莫屬；消息除了吸引投資美股的朋友注意之外，各位關心潮流資訊的看倌亦難免好奇，那些如Nike等跟VF Corp旗下部份品牌有直接競爭衝突的單位，他們與Supreme的合作關係會否受到影響，經典的聯乘不再。 與此同時，Supreme與Timberland在收購消息的第二天，便首次以「同系」品牌的身份宣布新季度的聯名靴款，難道是在宣示主權？

Supreme x Timberland 6-Inch Premium Boot：（按圖放大）

Supreme x Timberland絕非第一次，但今次有點特別。（品牌圖片）

+ 4 + 4 + 4

擁有Timberland、VANS、The North Face、Dickies等品牌的美國時裝品牌集團VF Corp，昨日擬斥資21億美元收購街頭時尚龍頭品牌Supreme，如VF Corp符合一定條件的話，更會額外支付3億美元。雖然VF的管理層已經表明不會改變Supreme的經營方針，保持獨特品牌文化與獨立運作，但是這類位高權重者的承諾，到底有多大程度的履行以及怎樣演繹，香港人應該有很深刻感受吧。

最直接的思考，如果面對一些如Nike般往日共同創造過大量經典聯乘的單位，甚至像近月成立了滑板支線、對街頭時尚有野心的高端品牌Louis Vuitton。當這些單位跟VF旗下部份品牌明顯存在競爭衝突時，大企業在千絲萬縷的商業世界中，是否確實如此信誓旦旦，延續一些經典聯乘，就是一個觀望的問題了。

Nike x Supreme的經典鞋款：（按圖放大）

+ 18 + 18 + 18

無獨有偶，幾乎在同一時間，Supreme方面隨即發布了收購消息傳出後的首個聯乘，合作單位正是跟VF Corp「系出同門」的Timberland。兩個品牌繼春季合作製作Euro Hiker Low聯乘鞋款後，今回將目光放到更經典、而且跟街頭風格的歷史淵源更深的6吋防水靴，是為2017年Supreme x Comme des Garçons x Timberland的三方聯乘後，又一以這靴款作為籃本的設計。

要知道這個Timberland經典鞋款，向來都是品質的保證。採用的皮革都採用了特殊的防水蠟浸泡處理，令皮革吸收最少70%防水蠟後，再於外層作矽化處理，讓靴子外層強韌與防水性能兼備；同時間內層則使用了PrimaLoft保暖材質，保暖而透氣；加上3針密封縫製的鞋身，跟鞋底一體成形，做到滴水不漏的性能，本身就是一款真材實料的山系鞋履。

2017 Supreme x Comme des Garçons x Timberland 6-Inch Premium Boot：（按圖放大）

2020 Supreme x Timberland Euro Hiker Low：（按圖放大）

Supreme x Timberland Euro Hiker Low（品牌圖片）

而作為聯乘系列，Supreme當然會加入了品牌的街頭元素，除了鞋身兩側印上的巨型Logo這種街頭美學概念外，他們亦在鞋子的質感上作調整，包括在金屬質感的鞋帶孔，為山系的造型更添粗豪的街頭演繹。傳統的橡膠外底上亦融入了10%植物材質，是為增加商品環保成份的動作。

雙方一口氣為此系列推出了經典的黃色、黑色、水藍色版本，並特製了合作證明的吊牌，作為了這次親上加親的「歷史性」聯乘見證。在這個時份出現，更添話題性。新聯乘到底是一個新時代的開始？還是往日的經典可以如願延續？一切都有待日後觀察了。