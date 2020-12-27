專訪藝術家Michael Lau　第3度跟PUMA聯乘：所有設計都是離經叛道

作為PUMA潮流史上其中一個最成功的聯乘系列，PUMA × Michael Lau今年年末迎來了第3波合作企劃，作為3次合作中規模最盛大的一次，今次整個聯乘將會分3個時段進行，實行由2020年跨年玩到2021。

PUMA × Michael Lau第3度合作誕生。（攝影：鄭子峰）

SUEDE VTG球鞋是今次系列焦點單品。（攝影：鄭子峰）

打破前兩次以SUEDE VTG球鞋和Worth Cat Figure作主角的慣例，今次PUMA跟Michael Lau合作可謂極盡多元化。鞋類除定番SUEDE VTG外，也加入了Mirage Mox和The Ralph Sampson Mid兩類個鞋款於其中，更首度開發男女裝共用的中性服飾系列，秉承「Sample」和享受錯誤的隨性創作理念，將日常生活中見到的布辦，四周佈滿鋸齒形狀的特點，注入SUEDE VTG球鞋之中；Mirage Mox則將數學堂常見的方格紙，化成背景圖騰，別樹一格；至於The Ralph Sampson Mid大玩不協調的數碼印花，再印上Michael Lau個人簽名於鞋子上，呈現混亂美學。

將Sample布辨概念注入運動外套之上。（攝影：鄭子峰）

Michael Lau指出從前款式與產量都不多，「我從不當它們是賺錢的商品去看待，而是視作藝術品般去設計。所以你問我的話，我會認為我設計的很多球鞋，都不是用來穿的，無人曾將木紋圖案去造鞋，現在用布辦和格仔紙去造也是瘋狂，但藝術品正是這樣，穿不到的話，就拿去收藏。」

Nike Dunk SB Michael LAU Gardener Wood。（攝影：鄭子峰）

Michael Lau Worth Cat Figure玩具也是今次焦點。（攝影：鄭子峰）

眼看PUMA × Michael Lau一系列球鞋服飾，貫通了「Sample」、「Error」概念於其中，作品充滿還未完成的工業風格、潦亂的草圖和字樣、披口沒包邊的鋸齒狀，散佈服飾每個角落的「左右」、「Too Tight」和「Too Small」字樣，甚至連平常不過的Chino，亦於褲腳位置加入襪套設置，「所有設計都是離經叛道似的，或許有人會覺得不倫不類，視為一種錯誤，甚至作出修正，我卻享受這種出現差錯的設計過程，更透過這種隨性出現的誤差，再將之隨性地改良為一種美學元素，顛覆傳統美學。」

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問到Michael Lau這種離經叛道，是否恍若川久保玲的COMME des GARÇONS的一樣，充斥着反建制、反傳統的解構主義，Michael Lau笑言：「這是一個很學術性的問題，但如果認真去理解的話，我認為總有點異曲同工之妙吧！」