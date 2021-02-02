Hermes、BV率先傳加價消息　Hermès加幅近6%　拉開二線名牌差距

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-02-02 20:06

專注奢侈品的人都知道，這些大名牌通常有定價計劃，進行每年調價，主要集中在經典款和主推款。自從新冠肺炎疫情爆發以後，全球市場消費疲弱，但精品的加價次數和幅度反而更加明顯。神奇的是，逆市大膽加價，品牌產品銷量反而大增。時間來到2021年，Hermès愛馬仕 、Bottega Veneta率先傳出漲價消息，除了也有其他品牌跟進，此舉還加大一線品牌和二線名品之間的價格差距。

奢侈品絕不能減價招攬，自貶身價，為了確保獲利跟稀缺性通常會透過漲價的手段，維持品牌價值不墜。通常調整價格的商品主要集中在經典款和主推款，讓消費者覺得買包是投資、名牌可以保值。每逢加價消息傳出，都會吸引一票人在相對較低價時掃貨，店面大排長龍，因此產品銷量反而大增；或在經濟回穩後，奢侈品的需求逐漸回復正常時，再售出賺取差價。

Hermès通常在每年年初加價，愛馬仕已於2021年1月1日上調了全球產品售價，以頗為暢銷的愛馬仕Lindy 30包包為例，價格已經由人民幣59,500 元、約港幣71,300元，漲到人民幣63050元、約港幣75,500元，漲幅5.9%。

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Bottega Veneta在歐洲的價格上調從元旦延後至1月8日，BV眾多明星商品也調漲售價，例如The Pouch雲朵包的價格將從2100歐元、約港幣19,600元，上漲至2200歐元、約港幣75,500元。Padded Casset枕頭包將從2200歐元上漲至2500歐元、約港幣23,400元，小號Arco包的價格將從2700歐元、約港幣25,300元，漲至2900歐元、港幣約27,100元。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：無畏景氣影響 2021 Hermes愛馬仕、BV等紛紛漲價】