保值度不輸CHANEL、LV　2020年Dior、BV升值潛力高　保值手袋排行

【名牌手袋｜保值】美國二手名牌買賣平台Rebag早前發布名牌保值度報告，2019年到2020年除了Hermès、Chanel、Louis Vuitton保值度高，Bottega Veneta與Christian Dior的平均價值更是顯著上升，前者由28%升至38%；後者則由43%提升至56%；而Rebag也分別列出了兩個品牌的保值手袋。

【名牌手袋】Bottega Veneta（保值度由28%升至38%）

【Bottega Veneta第一名】Jodie Hobo：袋身沿用標誌性的Intrecciato 15織法並將其放大，手柄位加入編織打結細節，為手袋帶來特色。(wendyswan@Instagram)

Daniel Lee自2018年6月接任品牌創意總監一職，其簡約風格匯入品種原有的Intrecciato編織技術，系列單品呈現創新又不失品牌格調的Bottega Veneta，更曾於2019年奪得British Fashion Awards年度設計師、年度最佳英國女裝設計師、年度最佳配件設計師、年度品牌共4項大獎。

▼▼▼按圖看2020年Bottega Veneta保值手袋排行榜▼▼▼

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Rebag公布的Bottega Veneta保值手袋第一名為Jodie Hobo，袋身沿用標誌性的Intrecciato 15織法並將其放大，配合小牛皮材質與柔軟垂褶的形狀，同時於手柄位加入編織打結細節，為手袋帶來特色。

【名牌手袋】Christian Dior（保值度由43%升至56%）

Christian Dior保值度由43%升至56%，大幅度提升事關近年品牌推出多個標誌性手袋。Saddle bag為馬鞍形狀，一向受時尚達人喜愛， Dior首位女性女裝設計總監Maria Grazia Chiuri 在上任後將Saddle bag 重新帶到時裝騷上，並在AW18 女裝騷以它作為主打，當然有入選保值手袋頭5位。

▼▼▼按圖看2020年Christian Dior保值手袋排行榜▼▼▼

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Rebag公布的Christian Dior保值手袋第一名為Saddle Belt Pouch，長方形狀，其翻蓋設計亦沿用馬鞍形狀，具有可拆卸皮帶。

【Christian Dior第一名】Saddle Belt Pouch雖然袋內空間不大，但足夠放置日常所需品。(shop.rebag.com)

（參考資料：Rebag）

許多女生都會遇過入手名牌手袋後，發現肩帶過長的問題，不但造型不美觀，揹起來也特别不舒服，即使多喜歡那款式，亦不太願意使用；其實，只要透過以下方法，即能簡易解決肩帶過長問題。＝＝＞（延伸閱讀）