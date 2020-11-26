Black Friday｜LV罕有減價BV平2千　4大網購平台名牌手袋減價一覽

【Black Friday 2020】每年黑色星期五（Black Friday）都是外國年終最大折扣優惠，每個店家都進行劈價大優惠，像是常到的網購平台Farfetch、Matchesfashion都推出低至半價優惠，最令人震奮是當季手袋一樣有折扣優惠，LV、BV也在名單當中。 01女生整合以上網站「Black Friday」優惠代碼，助你以最快捷的速度購入心頭好。

今年不少店家在11月23號開始黑色星期五（Black Friday）折扣優惠。（Getty Images）

罕見Louis Vuitton有折：24S

LVMH旗下的網購平台24S經已開始推出優惠，雖然折扣不多，只有8折，然而如果你想入手當季流行款式，這網站便可以滿足你，當中包括Chloe、Givenchy等。

最值得留意是，一向沒有在網購減價的Louis Vuitton今次也有首次購物9折，可謂可遇不可求，款式不多，但像經典系列「New Wave」也在榜中，更低至HK$7,544.7，必搶之物。

▼▼▼按圖看「Black Friday 2020名牌減價」24S減價款式及價錢▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

當季必買：Cettire

Cettire是澳洲的網購平台，在香港的知名度未及Farfetch、Matchesfashion等，但別小看Cettire，Bottega Veneta在Black Friday也能有低至75折優惠，而且都是當季款，連剛剛才到港的人氣手袋Pouch Belt Bag也有折扣，比香港售價便宜2千元，身為潮流達人的你便不要錯過。

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+ 5 + 5 + 5

傳統英國百貨公司：Selfridges

Selfridges是英國傳統百貨公司，每年Black Friday也推出固定折扣優惠，今年提供8折優惠，比起大熱的網購平台折扣不高，但勝在保守、經典款一定有，像是Loewe便有9折優惠，而且手袋顏色都是經典的駝色、黑白等，不用迫自己為了平而選不喜歡的「奇怪色」；另外，Coach、Michael Kors等小資品牌也有折扣，連Coach 2021春夏季的Swinger Bag也在當中，非常驚喜。

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+ 4 + 4 + 4

入手小眾品牌：Farfetch

一進入「Black Friday週」，著名網購平台之一Farfetch隨即推出低至半價優惠，讓人看得心癢癢，不過網站一向少為當季款提供折扣，因而買一線品牌未必划算。

相反，Farfetch吸納了不少小眾、新興品牌，而且她們都非常願意加入減價行列，像BLACKPINK Jennie、Kendall Jenner也愛用的By Far今次兩千多便能入手了。

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+ 4 + 4 + 4

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