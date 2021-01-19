Hermès再推Constance「替代款」一袋三用　Chloé 玩法最多只6千

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Hermès 的「BCK」Birkin、Kelly、Constance 一向可遇不可求，但近年品牌推出不同款式的替代款，像是去年的「Kelly To Go Wallet」與「Constance Long To Go Wallet」，以「至抵價」入手外形相符的「BCK」，今年Hermès又有新作品「Constance Slim Wallet」，一袋多揹的設計，再次成為人氣商品。

Hermès Constance Slim Wallet 率先成為2021年人氣袋款。（hermes.com）

Hermès 再推「替代款」Constance Slim Wallet　一袋三用

Hermès Constance Slim Wallet 顧名思義並非手袋系列，而是小皮具中的銀包系列，它同樣有着 Constance 手袋的設計，採用耐用的Epsom牛皮，圓角方正輪廓，飾有經典的「H」金屬扣環，而它銀包背部添加了粗環帶，因而只要簡單穿入皮帶便可以成為Belt Bag，配上細鐵鍊便可以斜揹成小手袋，一個價錢，一袋大小錢包，更可三用，十分划算。

▼▼▼按圖即看Hermès Constance Slim Wallet袋身與價錢▼▼▼

Hermès Constance Slim Wallet 尺寸為12.4 x 10.2 x 3 cm，根手掌大小差不多，內有兩個卡位以及附有拉鍊小零錢袋，可拆卸出來當零錢袋使用；雖然小巧，但用家分享可放得下鑰匙、唇膏、信用卡等隨身小物，小資女值得考慮。

▼▼▼按圖即看Hermès Constance Slim Wallet用家上身圖與評價▼▼▼

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Louis Vuitton在2019年推出的Multi Pochette Accessoires炙手可熱程度一直延續至今。（yungchoyee@Instagram）

品牌爭先出「一袋多用」　2021 Chloé Drew Bag也出改良版$6,100可入手

「一袋多用」或「買一送一」的手袋設計概念不再陌生，Louis Vuitton在2019年推出的Multi Pochette Accessoires，可靈活配搭手袋使用方法，又可以把手袋的小袋拆開獨立成小零錢袋，經一班時尚達人和明星「洗板」，炙手可熱程度一直延續至今，不但LV推出更多款式，Chanel、Prada、MiuMiu等品牌陸續都加入戰團。

來到2021，Belt Bag 款的一袋多用更似是主流，先有Bottega Veneta，卵型圓孤袋身設計，簡單飾有復古金扣，背後、袋內均有環帶，可以利用附有的皮帶自行組成Belt Bag使用，或斜揹、側揹；Chloé也把2014年早秋系列問世的Drew Bag改良，加入更多金扣在袋身，用家可利用配有的金屬鏈帶，讓手袋變成肩背、斜背、後背甚至是當Belt Bag使用。

▼▼▼按圖即看更多「一袋多用」的手袋設計，Chloé、Bottega Veneta都不用過萬元 ▼▼▼

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