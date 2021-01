Hermès 的「BCK」Birkin、Kelly、Constance 一向可遇不可求,但近年品牌推出不同款式的替代款,像是去年的「Kelly To Go Wallet」與「Constance Long To Go Wallet」,以「至抵價」入手外形相符的「BCK」,今年Hermès又有新作品「Constance Slim Wallet」,一袋多揹的設計,再次成為人氣商品。