2021手袋｜盤點10大最想入手的精品袋　入門款到經典斷貨款都上榜

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-14 10:00

今天這篇是為格讀者打造的夢幻清單。原來這些款式是2021年大家最想要購入的精品包款。從Dior、Chanel、LV到Hermès，有些毋庸置疑是經典款，但也有意外讓人驚豔的隱藏非主打款式。跟著我們一起盤點！

2021最想購入的10大精品包款排行榜▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

10. CELINE Sangle 水桶包

是不是沒想到除了經典的CELINE BOX之外，CELINE還有這麼一款包讓人列入年度最想購入的包款之一。作為水桶手袋的設計，比水桶更水桶的直線設計，結構清晰精巧，而讓人著迷還是在於獨具匠心的簡約工藝。

簡潔俐落的線條由前設計師Phoebe Philo所設計，使手袋到今時今日仍在潮流中盛行。由Hedi Slimane接手CELINE後，這款包依舊是CELINE的隱藏版熱賣包款，除了大款式，也推出了更適合亞洲女孩的中小型款式。

9. 愛馬仕 Hermès Lindy

雖然沒有Birkin柏金包和Kelly凱莉包那麼搶手，但是Hermès Lindy也可說是家族中非常歡迎且獨特的包款。

Hermès Lindy最早出現在2007年，包款名字靈感來源自1920年代紐約黑人族群中起源的舞蹈Lindy Hop林迪舞。包款最大特色是肩背和手提兩用的構造，不但有著令人驚喜的大容量，包身重量也很輕巧。2019 年秋冬更推出了迷你款式，讓喜歡小包的女孩為之瘋狂。

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+ 15 + 15 + 15

8. Balenciaga Neo Classic 機車包

機車包果然是歷年不敗的經典！2020適逢Balenciaga 經典機車包系列推出20周年，Balenciaga以新穎的外觀、全新的尺寸和極富質感的內襯重新賦予了Balenciaga經典機車包新的生命。

這款名為Neo Classic機車包擁有從City Nano到City L的不同尺寸，其重新調整的比例、更具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯更加符合現代審美。

Neo Classic機車包的皮革經過一系列的處理，呈現出鱷魚壓紋和Spazzolato光面小牛皮質感，其流蘇拉鍊和清晰有線條感的邊緣既展現了現代經典機車包經久不衰的外形，又彰顯了由藝術總監Demna Gvasalia掌舵的Balenciaga其獨特的風格。其中以中小型尺寸最受歡迎。

7. Hermes 康康包

這款真的不必多介紹，完全就是永恆的夢幻款式之一，它難買的程度眾所皆知。

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+ 13 + 13 + 13

2020早春推出的此包款，辨識度極高的馬銜鍊設計，以及優雅又實搭的包型立刻獲得許多明星喜愛。1955 Horsebit系列包款由創意總監 Alessandro Michele 設計，優雅洗鍊的馬銜鍊裝飾訴說GUCCI與馬術運動歷史淵源。

目前最受歡迎的屬印有GUCCI經典雙G圖騰的帆布款，搭配皮革滾邊展現休閒雅緻氣息，以及適合現在秋天氣氛的焦糖色，以全皮革款式賦予馬銜包內斂雋永風範。另外緊接著推出的相機包款式，和隨身小包款式，也是近期人氣不段攀升的熱賣款。

5. Dior Book Tote

Book Tote最初於2018春夏季亮相，Dior 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri自馬克博昂（Marc Bohan）於1967年設計的Dior Oblique帆布汲取靈感，構思出此款Dior Book Tote托特包。

這款作品全以手工繡飾，精美刺繡由素有「義大利綠色之心」美譽的翁布里亞地區內一座家族工坊製作而成。光是打造一個托特包，就需要超過三十七個小時的工時，以及超過一百五十萬個縫點。搭配Dior 經典的Oblique斜紋織帆布，把70年代的緹花織法工藝跟Maria Grazia Chiuri 設計如書腰方式的新時代設計貼合為一，出旋即成為熱度最高的人氣包款。

而其中後來推出的灰色Oblique因視覺上來說比藍色Oblique輕盈，成為經典藍色之外，最讓人想要的夢幻色。

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+ 7 + 7 + 7

4. Prada Brique

Prada Brique是一款非常簡單的小方盒子包，其可愛的外貌就像一個縮小版的公事包，可以手提又可以斜背的功能，一開始其實是首先出現在男裝周上，卻意外成為男女都喜愛的中性款式。

Prada Brique包身整體以經典的Saffiano材質打造，這是出名耐用的經典PRADA御用皮革。配上經典的Prada三角logo，會隨著包身做相同的配色，簡單有形難怪成為年度最想購入包款之一。

3. LV Vanity PM 箱子包

Vanity PM 包款雖然在 Louis Vuitton 2020春夏秀場上首次亮相，但是其顏值和實用並存的特色，迅速成為2021最想要的包款之一。

這款從LV 1980年代就開始推出的Nice 化妝箱演變而來的包款，有著Louis Vuitton 傳統硬箱的諸多細節，例如箱型輪廓、硬朗的皮革手柄、做工考究的金色掛鎖和行李牌吊墜，但是重量卻是輕盈且外觀簡潔耐看。

除了monogram的帆布拼接，隨著熱賣也推出不同顏色，深淺不一的色調提升手袋的俏皮感。另外，精巧的皮革穿鏈肩帶也是Vanity包的特色，金色鏈條和黑色小牛皮的結合，不僅背帶舒適，可拆卸的靈活度，讓包款手提、單肩背或者斜挎背變換出多種造型。

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+ 12 + 12 + 12

2. Chanel 方胖子

其實Chanel官方並沒有說明這款包叫做「方胖子」，不過因為它似正方形的梯形樣貌，完美比例17cm - 20cm的寬度，不僅可以裝可愛，還可以裝下很多東西，成為許多女孩心目中第一款小香包的首選。

其實方胖子款式，就是眾所皆知的Coco包款縮小版。Coco包是已逝世的老佛爺Karl Lagerfeld透過經典Chanel 2.55包為基礎去改造設計的包款。

全新的創意總監維吉妮‧維婭Virginie Viard上任後，延續了老佛爺的精神，將這款方胖子打造出更多種款式，包括2020年最受歡迎的金球扣款，還有甜美荷葉皮革背帶款，不變的是那經典可愛澎澎感的外貌，持續成為女孩心目中首選小香包第一款。

1. Lady Dior 黛妃包

這款來自Dior，以戴安娜王妃為名的Lady Dior，網稱「戴妃包」，在20幾年來，始終是 Dior 最熱賣的首席包款。

Lady Dior並非為戴安娜王妃專屬設計，原名也不叫Lady Dior？迪奧的 Lady Dior 包款誕生於1994年，原名叫「Chouchou」，在法文中有寶貝、寵兒的意思。到了1995年，前法國總統夫人 Bernadette Chirac 將這款手袋贈送給黛安娜王妃，做為她參訪巴黎的禮物。而後，黛安娜王妃多次在公開場合亮相時，都拎著這款優雅的手袋，於是迪奧在取得黛安娜王妃的同意下，將這款包包改名為 Lady Dior。

一只經典的Lady Dior款必定會包含以下幾項元素，包括藤格紋裝飾、字母吊墜 、和硬挺優雅的外型。除了經典皮革包款，2020年推出的刺繡帆布打造的Lady Dior包款，重量不僅比皮革更輕巧，但是硬挺外型依舊，已經成為最讓人想購入的夢幻包款之一。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021最想購入的10大精品包款推薦，從入門款、經典款到「斷貨超難買款式」一次盤點】