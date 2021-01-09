【LV】盤點5大聯名袋款　當Louis Vuitton遇上村上隆、草間彌生

與不同的設計師合作、跟別的品牌共享設計流程，這樣的聯名合作已經成為現代時尚的一部分，很大程度上要歸功於法國Louis Vuitton。品牌多年來已成功進行了一系列合作、推出各種膠囊系列，被視為時尚聯名商品協作的先驅。LV是全球最受歡迎的奢侈品牌之一，下面讓我們一起回顧過去5個最受歡迎的聯名款。

按圖查看過去5個最受歡迎的LV聯名款▼▼▼

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1. LV x Supreme

早在2017年，LV與美國街頭服飾品牌Supreme展開了一場真正的突破性合作，推手是當時的LV男裝設計師Kim Jones。兩者的合作在LV男裝時裝秀上首次亮相，聯名商品讓時尚圈和潮流圈都瞬間沸騰，成為年輕時尚最受追捧和渴望的名牌。Supreme極具標誌性的紅色和白色，加上LV Monogram經典老花與Epi皮包是該系列中最令人垂涎​​的單品。這項合作之所以值得關注，不僅是因為它取得了成功，更是因為它為同類型的其他合作夥伴關係打開了大門，讓其他奢侈品牌也有活水注入。

2. LV x 村上隆

LV x 村上隆系列在2003年春季首次亮相時，就因其搭上復古風潮而廣受歡迎，與日本當代藝術家村上隆（Takashi Murakami）合作的是時任LV女裝系列掌舵人的馬克·雅各布斯（Marc Jacobs）。以標誌性的大膽彩色調色板重新塑造了LV經典印花，鮮豔的色彩塗在白色或黑色塗層帆布上，此系列的手袋成為芭黎絲·希爾頓、潔西卡·辛普森等2000年代初期明星的首選。多年來，兩方繼續合作推出新作，例如受歡迎的Cerises小花。

3. LV x Richard Prince

LV藝術總監Marc Jacobs大力將藝術與時尚作結合，造就了許多LV與藝術家合作的系列，像是與美國藝術家Richard Prince的合作。2008年春夏，運用藝術家的畫作和攝影作品聞名，以17種夢幻水彩色彩賦予老花Monogram朦朧的美感，推出Watercolor Aquarelle Speedy水彩包。爾後採用藝術家的「Jokes」系列畫作元素，創造出Monogram Jokes手提袋也是令人記憶深刻。

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4. LV x 草間彌生

LV與現代藝術界的關係而廣為人知，因此LV 2012年宣布與「圓點發燒友」草間彌生（Yayoi Kusama）合作時，這並不奇怪，也讓創意總監Marc Jacobs的成功合作名單再多上一位重量級藝術家。兩方合作將許多LV代表性的手袋如Speedy、Neverfull、Papillion、Lockit和Pochette Accessoires重新構想成色彩鮮豔的抽象藝術品，Monogram帆布和Monogram Vernis包融入對比色的圓點印花，更加醒目。

5. LV x Stephen Sprouse

LV與已故塗鴉大師Stephen Sprouse的合作，是品牌最受推崇的合作之一，也是許多LV收藏家的最愛。該系列最初於2001年春夏發布，其特色是由藝術家和創意總監Marc Jacobs創作的塗鴉Monogram印花。Marc Jacobs為紀念2004年因癌症去世的藝術家，在2009年再次復刻，也帶進塗鴉，並加入Stephen Sprouse最初畫出的玫瑰素描。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：5個最受歡迎的LV聯名包】