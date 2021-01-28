【Louis Vuitton】盤點10件最奇特LV商品　桌球檯、瑜珈墊，甚至…

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-01-28 17:37

世界上有很多東西是錢買不到的，但也有能用金錢就可以辦得到的，就像碰到慶祝生日、節日，我們常常會送禮向所愛的人表達愛意和感恩。富豪貴婦自然少不了禮尚往來，而且就像我們一樣得投其所好、挖盡心思，才能找到適當的禮物。有錢什麼都買得到，有錢更怕無處花，以下分享了10樣超級狂的Louis Vuitton產品，其中一半是運動用品，如果不想再買LV包包，他們可能就是你的購物清單。

按圖查看過去10樣超狂的Louis Vuitton產品▼▼▼

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1. Canvas桌球檯（HK$ 920,000）

這款Billiard Canvas桌球枱為任何遊戲室增添矚目的風采，設計沿用Louis Vuitton超卓的行李箱匠藝打造，綴有手工染色枱角和手工壓紋飾釘。球枱綴有Monogram花卉圖案的桌球，並配有綴以Louis Vuitton燙印標誌的皮革三角集球架，盡顯一絲不苟的裝飾細節。

2. 啞鈴（HK$ 22,600）

這對啞鈴美感與運動氣息兼備，飾以Louis Vuitton的獨特細節，既可於運動時展現時尚風格，也可將家中健身器材昇華。每個啞鈴均以華貴的金屬製作，手柄綴以奪目的Monogram Eclipse帆布，並刻有品牌標誌裝飾。

3. 瑜伽墊（HK$ 18,500）

這款Louis Vuitton瑜珈墊為冥想伸展運動增添時尚風格的創意，設計綴以奢華精緻的品牌標誌，包括天然牛皮細節、Monogram帆布搭帶及卡片套，觸感柔軟舒適，並配有穩定安全的防滑表面。

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4. 沙灘球拍（HK$ 27,800）

這款沙灘球拍靈感源自經典的Articles de Voyage系列，時髦的球拍袋綴有系列的經典標誌。球拍正背面飾有明亮的LV Initials標誌，為這款精緻的沙灘配件增添運動美學。這款禮品配有以經典Damier Azur帆布和棉質製成的奪目球拍袋及實用的肩帶。

5. Monogram Kite（US$10,400，約HK$ 80,625）

Louis Vuitton Monogram風箏是戶外愛好者的傑出禮物，LV粉絲會欣賞採用全Monogram印花的技術尼龍結構，以及以醒目的紅色調呈現的壓花Monogram帆布手提箱。這件俏皮的作品在2019春夏男裝時裝秀上展出。

6. 香檳箱（HK$ 213,000）

這款Monogram香檳箱充分展現Louis Vuitton的生活藝術。間隔實用，設計富創意，是一款既優雅又高貴的箱子。

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7. Vivienne Doudou玩偶（HK$ 10,200）

這款Vivienne doudou玩偶是Louis Vuitton備受愛戴的doudou家族的新成員，以毛絨材質製造，眼睛飾以皮革Monogram花卉圖案，大人小童皆愛不釋手。這款玩偶適合任何年齡，設計歷久彌新，是饋贈收藏家的完美禮品。

8. VIVIENNE 音樂盒（HK$ 29,000）

最富詩意的禮品，這款「迷你行李箱」以經典Monogram帆布打造，打開即可見迷人的Louis Vuitton Vivienne人型公仔隨著音樂起舞。每次打開蓋子都令人欣喜不已，而且亦是一款功能性精品，可用以裝載飾物或裝飾家居。

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9. Wave特大毛氈（HK$ 75,000）

Wave特大毛氈的設計靈感來自藝術家Alex Israel的海浪系列，以歡悅的藝術風格表達他對家鄉洛杉磯的情懷。正面採用創新的絎縫工藝，以多種鮮亮明麗的色調配以陰影效果，拼接成翻滾海浪。背面襯以奢華的羊毛混紡物料，綴有同色調的Monogram圖案。

10. STOOL BY ATELIER OÏ（HK$ 47,000）

Atelier Oï的三位設計師為Objets Nomades系列製作的原創Stool，結合摺疊式傢具、日本摺紙藝術和Louis Vuitton的皮革工藝。鋁金合內層結構舖上品牌的Nomade皮革，並有八種奪目色彩選擇。舒適穩固的座位能迅速摺起。可加配方便移動的手挽帶。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：有錢買得到10件最狂LV禮物】