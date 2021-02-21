【向經典致敬】參考Converse簡約帆布鞋　Prada、日牌怎樣揀？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-21 15:05

Sneakers（運動鞋、球鞋、波鞋）這個詞彙包含的意思甚廣，BALENCIAGA Triple-S那類Bulky怪款、Salomon XT-6 Advanced的機能科技，以至Hender Scheme MIP系列那種和風禪意，都可稱為是Sneakers，風格卻是南轅北轍。

某些人常說甚麼「潮流興著Sneakers」之說，實在是不知所謂的廢話，運動鞋款千變萬化，結構、外形、類別、物料、配色等各有不同，基本上每年都有變化，每年都有淘汰和崛起。

非SB類的Nike Dunk,球鞋，屬Old School鞋類的經典作品。（Solecollector）

例如數年前由Triple-S和YEEZY BOOST帶起的Ugly Chic設計，近年已被Nike Dunk和New Balance 327所代表的Old S chool風潮全面取代，前者源自1985年「Be True To Your School」籃球系列，後者師承1975年面世的M320，再經由Charlotte Lee改造，變成今天的模樣。Old School鞋款外貌純樸簡潔，帶點懷舊味道，重點是百搭易襯，基本上由任造型都可穿出格調。

Old School界別的王道鞋款，非Converse Chuck Taylor All Star莫屬。（Converse）

Maison Mihara Yasuhiro人氣球鞋OG Sole，靈感正是取材自Converse Chuck Taylor。（Maison Mihara Yasuhiro）

不過，任Dunk的抽籤再熱鬧、327的聯乘再精彩，說到Old School界別的王道鞋款，就非Coverse Chuck Taylor All Star莫屬，從籃球鞋開始，繼而風靡搖滾、古着、美式復古以至High Fashion界別，地位超然外，也應該是球鞋史上被致敬得最多的設計。

Prada自家Synthesis Sneaker（Prada）

就像Prada和日本Still By Hand這兩個品牌，風格定位差天共地，最近卻神同步地以Chuck Taylor作靈感，推出致敬鞋款。Prada方面，自家型號Synthesis Sneaker繼早前的全白色之後，今次推出了最元祖黑白配色，分為高、低筒版本，黑帆布鞋面結合白色橡膠鞋頭和25毫米橡膠鞋底，堪稱定番設定。不過，既然收得大家$6,000（短筒）和$7,300（高筒）一對，當然不能夠和Chuck Taylor一模一樣，因此最大賣點，正是將鞋頭改動成尖頭形狀，強化High Fashion意味，再於鞋舌部份鑲有Prada標記，別具虛榮感。

Still By Hand Sneakers一式四款（Still By Hand）

至於日牌Still By Hand的出品，縱使名氣較小，性價比卻更高，盛惠$1,056，交由日本老字號moonstar鞋廠製造。誕生於1873年的moonstar，來自九州久留米市，是日本其中一個歷史最悠久的當代鞋履品牌及製鞋工場，Fendi亦曾找他們推出官方聯乘，因此論造工，絕不比Prada失色，而且顏色選擇更多，共4款，全是簡約Old School風配色，無論配色以至鞋型都是最原汁原味之版本，永不過時。