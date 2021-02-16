【Keith Haring特輯】塗鴉大師5件事　街頭創作說到與Madonna關係

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-02-16 18:53

【Keith Haring特輯】時光倒流到1990年2月16日，著名Graffiti藝術家Keith Haring離我們而去。 今時今日，Graffiti早已不只屬於街頭，足跡遍布時尚界別，甚至登上拍賣會，KAWS、Banksy等能有今日的成績，或多或少都因為Keith Haring作先頭部隊，為日後開拓寬坦大路。 就在Keith Haring離世三十一周年的紀念日，一起回顧這塗鴉大師的豐功偉績。

Keith Haring創作對日後塗鴉藝術發展影響深遠（Getty Images）

一切從街頭開始



1958年5月14日於美國賓夕凡尼亞出生的Keith Haring，其創作之路是由街頭開始。話說1980年，他移居紐約第二年，發現在地鐵站內塗鴉創作能是更近貼近大眾生活的藝術創作方式，以白色粉筆於黑色廣告海報上創作，鮮明的強烈對比，令人留下深刻印象。而令Keith Haring聲名大噪，不得不說1983年美國哥倫比亞電視台在地鐵站的直擊採訪，拍下他在站內現場塗鴉的過程在電視上播放，如此公然犯法當然遭當地警方逮補，不過卻讓他的名字更廣為人知。

街頭一向是Keith Haring重要創作媒介（Getty Images）

跟Madonna老友鬼鬼



用人緣甚佳來形容Keith Haring絕對沒錯，除了跟Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat等Pop Art藝術家關係密切外，他跟時尚、音樂界也相識滿天下，在那個尚未流行聯乘的80年代，他替Punk先鋒Malcolm McLaren和Vivienne Westwood的時裝店World's End製作過一些服飾，甚為罕有現時已炒上過萬港元；另一方面，Keith Haring也Madonna十分老友，樂壇天后除了邀請他出席自己婚禮，更曾穿上Keith Haring手繪衣服登上潮流雜誌，比他離世後才多番出現的聯乘服飾行前很多步。

Keith Haring跟天后Madonna甚老友（Madonn Art Vision）

開設自家商品店



藝術商品化現在當然不是新鮮事，不論藝術家自己，還是各大品牌，都會推出藝術商品，以相對便宜的價錢來吸引大眾購買藝術相關的設計，大家賺過盆滿砵滿。不過早在1984年，Keith Haring已在紐約蘇豪區開設自家商店「Pop Shop」，以大眾化的貼地價錢售賣其創作，之所以有這想法，是因1984年其《Dog》系列作品叫價已達2萬美元，他卻認為創作並非只為畫廊、拍賣會，而是希望可以與民同樂，「我想繼續以地鐵塗鴉的方式進行交流。 吸引同樣多的人，希望Pop Shop成為一個收藏家可以來，布朗克斯區的小孩也可以來的地方。重點是我們不想生產會降低藝術品價格的產品， 換句話說，這仍然是一種藝術陳述。」雖然Pop Shop實體店於2005年關門，但仍以網店形式繼續營運。

Keith Haring開設自家商店Pop Shop（Pop Shop）

如果只在畫廊裡畫畫，我可能會感到沮喪。 Keith Haring

對BB情有獨鍾



除了狗狗Dog系列作品外，Keith Haring另一簽名式創作必定是BB嬰兒無異。他之所以愛上以BB作創作主題，是因為初生嬰兒完全沒有半點負面的東西，是純潔、天真、善良的代表。他筆下的發光BB畫作不會顯示出脆弱、渺小或無助，相反處處生機無限，是充滿著愛、活動和希望。

BB從來都沒有負面的東西，從來都沒有。 Keith Haring

BB是Keith Haring創作重要素材之一（The Keith Haring Foundation）

為愛滋病出錢出力

Keith Haring於1988年患上愛滋病，他選擇以積極的方式面對，不單以作品提醒年輕人安全性行為的重要性，更於翌年成立The Keith Haring Foundation基金，為治療愛滋病研究項目和促進兒童福利籌募經費，可惜他敵不過病魔，於1990年2月16日離世，享年31歲。不過，Keith Haring離開並沒有停下對愛滋病研究的貢獻，1991年由非謀利組織The Red Hot Organization推出的慈善籌款音樂合輯《Red Hot + Dance》，請來George Michael、Madonna、Seal、EMF等當時得令歌手、樂隊參與，唱片封面用上Keith Haring作品，凸顯他為愛滋病作出的貢獻。