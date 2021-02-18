【ICE FIRE結業回憶錄】 引入日本袋王Porter　SCENE是自家出品？

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-02-18 08:00

【ICE FIRE結業】於1982年成立的日資連鎖店ICE FIRE，早前在店內舉行「全線分店進行GOODBYE SALE大減價」，各分店亦將於3月間陸續關門，結束39年業務。 雖然現在ICE FIRE不是站在時尚潮流最前線，但曾幾何時這店卻引入多個最潮、最經典的日牌，就讓《一物》編輯部為大家懷緬一下ICE FIRE風光事跡。

首間位於銅鑼灣三越百貨地庫的ICE FIRE（Pocket Page）

現在跟年輕人說ICE FIRE，他們多數會買Champion、Dickies，甚至襪子，都是大路選擇，不過時光倒流到80年代，ICE FIRE卻是日系潮流服飾集中地，要知道當時「返家鄉」不是人人能負擔得起，日本潮流資訊也不如現在網媒般廣泛流傳，所以每次走進ICE FIRE店內，都像上了一堂潮流課。

ICE FIRE在Facebook專頁公布Good Bye大減價（Facebook@ICEFIREHK）

ICE FIRE由日本人柳田洋於1982年創立，他喜愛美國文化和The Beatles，首間專門店設在銅鑼灣三越百貨地庫，那時ICE FIRE是朝聖兼拍拖勝地，周未總是人頭湧湧，全盛時期在港共有26間分店，是70、80後的時尚集體回懷。



好了，老人院時間開始：

VAN是日本第一個洋服品牌（VAN）

引入日本第一個洋服品牌



VAN，又名VAN JAC，是日本第一個洋服品牌，早於1948年創立，是日本美式服飾Ivy Style的重要推手，創辦人石津謙介是那個年代的潮流教父，他是美式穿搭聖經《Take Ivy》作者之一。VAN出品除了招牌Logo外，一句Slogan「for the young and the young-at-heart」也是精粹所在，在ICE FIRE裡最搶眼的當然是VAN捧球褸Varsity Jacket，紅或藍色Wool Blend衫身，配上雪白色皮褸，這是香港首次出現這類型服飾，是每個美式打扮愛好者的Dream Item，若不夠錢的話退而求其次，印上大大VAN Logo的T-Shirt或雨傘，同樣是增加自己潮味的單品。

VAN的Logo捧球褸是80年代潮流聖物（Grailed）

SCENE是自家出品？

說完VAN，當然不得不提SCENE，當時這兩個品牌的Logo，總有一個出現在潮人的背影上。一直有都市傳說，指SCENE是ICE FIRE日本老闆自家品牌，以較便宜的價錢來吸引那些喜歡VAN卻買不起VAN的人，其實真相是由VAN創辦人石津謙介於1976年所創立的品牌，屬VAN的副線。SCENE大大Logo成為潮人標記，男生夏天上學時甚至會穿品牌的Backprint Logo T-Shirt打底，讓校服白色恤衫透現出「SCENE」字來向其他同學耀武揚威，正所謂「認Logo唔認人」，有SCENE不會失禮人。

SCENE其實是VAN的副線（Yahoo）

最先引入Porter

現在買日本國民袋品牌Porter產品十分容易，既有香港代理KURA CHIKA，還有數之不盡網店，定番與別注都難不倒大家。不過80年代，要買Porter就要到ICE FIRE。雖然ICE FIRE並非引入Porter主線產品，而是只得支線Luggage Label，但已相當難得，這於1984年才成立的支線，比ICE FIRE還要年輕兩歲，以軍事為創作概念，最突出是那白粗線交叉Logo，有別於主線的穩重設計，多加幾分年輕時尚氣息。那時ICE FIRE會把Porter Luggage Label放在店舖當眼位置，可知其受歡迎程度，是大熱的Mandarin Duck與BOLD袋款以外，潮人的另類選擇。

Porter支線Luggage Label以粗白線交叉為Logo（Rakuten）

日牛集中地

80年代潮人除了必備Levi's 501外，Made In Japan的日牛也甚受追捧，像EDWIN、Big John與Bobson，後兩者都可在ICE FIRE找到，甚有手感的高質岡山牛仔布、自然的Indigo染色，鎖鏈車線褲腳，加上Classic的直腳剪裁，買下Unwashed原色再慢慢「操牛」，穿出貓鬚帶來成就感。ICE FIRE至今仍有售賣Bobson產品，可是早已不是日本製造了，名氣也一去不復返。

其實，要說ICE FIRE的故事，還有很多，除了工廈開倉排長龍外，店內永遠長放橫須賀外套與Felix The Cat玩偶，也是令人印象深刻的地方，相信這些定番貨品跟老闆的愛好不無關係。不過，隨著ICE FIRE結業，此情可待成追憶。