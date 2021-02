【ICE FIRE結業回憶錄】 引入日本袋王Porter　SCENE是自家出品？

撰文: 黃沛鵬 最後更新日期: 2021-02-18 08:00

【ICE FIRE結業】於1982年成立的日資連鎖店ICE FIRE,早前在店內舉行「全線分店進行GOODBYE SALE大減價」,各分店亦將於3月間陸續關門,結束39年業務。 雖然現在ICE FIRE不是站在時尚潮流最前線,但曾幾何時這店卻引入多個最潮、最經典的日牌,就讓《一物》編輯部為大家懷緬一下ICE FIRE風光事跡。

首間位於銅鑼灣三越百貨地庫的ICE FIRE(Pocket Page)

現在跟年輕人說ICE FIRE,他們多數會買Champion、Dickies,甚至襪子,都是大路選擇,不過時光倒流到80年代,ICE FIRE卻是日系潮流服飾集中地,要知道當時「返家鄉」不是人人能負擔得起,日本潮流資訊也不如現在網媒般廣泛流傳,所以每次走進ICE FIRE店內,都像上了一堂潮流課。

ICE FIRE在Facebook專頁公布Good Bye大減價(Facebook@ICEFIREHK)

ICE FIRE由日本人柳田洋於1982年創立,他喜愛美國文化和The Beatles,首間專門店設在銅鑼灣三越百貨地庫,那時ICE FIRE是朝聖兼拍拖勝地,周未總是人頭湧湧,全盛時期在港共有26間分店,是70、80後的時尚集體回懷。



好了,老人院時間開始:

VAN是日本第一個洋服品牌(VAN)

引入日本第一個洋服品牌



VAN,又名VAN JAC,是日本第一個洋服品牌,早於1948年創立,是日本美式服飾Ivy Style的重要推手,創辦人石津謙介是那個年代的潮流教父,他是美式穿搭聖經《Take Ivy》作者之一。VAN出品除了招牌Logo外,一句Slogan「for the young and the young-at-heart」也是精粹所在,在ICE FIRE裡最搶眼的當然是VAN捧球褸Varsity Jacket,紅或藍色Wool Blend衫身,配上雪白色皮褸,這是香港首次出現這類型服飾,是每個美式打扮愛好者的Dream Item,若不夠錢的話退而求其次,印上大大VAN Logo的T-Shirt或雨傘,同樣是增加自己潮味的單品。

VAN的Logo捧球褸是80年代潮流聖物(Grailed)

SCENE是自家出品?

說完VAN,當然不得不提SCENE,當時這兩個品牌的Logo,總有一個出現在潮人的背影上。一直有都市傳說,指SCENE是ICE FIRE日本老闆自家品牌,以較便宜的價錢來吸引那些喜歡VAN卻買不起VAN的人,其實真相是由VAN創辦人石津謙介於1976年所創立的品牌,屬VAN的副線。SCENE大大Logo成為潮人標記,男生夏天上學時甚至會穿品牌的Backprint Logo T-Shirt打底,讓校服白色恤衫透現出「SCENE」字來向其他同學耀武揚威,正所謂「認Logo唔認人」,有SCENE不會失禮人。

SCENE其實是VAN的副線(Yahoo)

最先引入Porter

現在買日本國民袋品牌Porter產品十分容易,既有香港代理KURA CHIKA,還有數之不盡網店,定番與別注都難不倒大家。不過80年代,要買Porter就要到ICE FIRE。雖然ICE FIRE並非引入Porter主線產品,而是只得支線Luggage Label,但已相當難得,這於1984年才成立的支線,比ICE FIRE還要年輕兩歲,以軍事為創作概念,最突出是那白粗線交叉Logo,有別於主線的穩重設計,多加幾分年輕時尚氣息。那時ICE FIRE會把Porter Luggage Label放在店舖當眼位置,可知其受歡迎程度,是大熱的Mandarin Duck與BOLD袋款以外,潮人的另類選擇。

Porter支線Luggage Label以粗白線交叉為Logo(Rakuten)

日牛集中地

80年代潮人除了必備Levi's 501外,Made In Japan的日牛也甚受追捧,像EDWIN、Big John與Bobson,後兩者都可在ICE FIRE找到,甚有手感的高質岡山牛仔布、自然的Indigo染色,鎖鏈車線褲腳,加上Classic的直腳剪裁,買下Unwashed原色再慢慢「操牛」,穿出貓鬚帶來成就感。ICE FIRE至今仍有售賣Bobson產品,可是早已不是日本製造了,名氣也一去不復返。

其實,要說ICE FIRE的故事,還有很多,除了工廈開倉排長龍外,店內永遠長放橫須賀外套與Felix The Cat玩偶,也是令人印象深刻的地方,相信這些定番貨品跟老闆的愛好不無關係。不過,隨著ICE FIRE結業,此情可待成追憶。