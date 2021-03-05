最醜之鞋UGG大翻身　新系列涼鞋日本爆紅　多色、奢華設計成亮點

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-05 16:17

大約十年前，毛絨絨的UGG®突然風靡全球，當時香港幾乎每個都曾擁有一雙羊絨內襯高筒靴CLASSIC II。然而，UGG®其後風光不再，CLASSIC II亦從此變成老土的同義詞。 UGG®近日推出最新涼鞋系列Fluff Collection，意外地在日本爆紅，品牌能憑藉這次機會擺脫老土標籤嗎？

UGG毛毛Boots曾是大熱，卻被諷為最醜之鞋。（UGG）

UGG®近日推出最新涼鞋系列Fluff Collection，意外地在日本爆紅。

如上文所言，近年坊間已甚少看見有人穿UGG®，頂多是一些外國女生將其當作拖鞋在家或落街買餸時穿著。如是者，UGG®當然不會跟「潮」扯上關係，甚至予人「頹」及「老土」的感覺。

然而近日UGG®卻在日本掀起了一陣搶購潮，難道今年是UGG®死過翻生之年？

UGG®從十年難得一見的自然景象「超級綻放」（Super Bloom）中取得靈感，設計出包含多種鮮艷配色的鞋履。

本月UGG®推出全新毛絨涼鞋系列「Fluff」。系列貫徹品牌過去的傳統，全以可持續羊毛及由植物製成的Tencel™物質製作，因此既環保且擁有柔軟舒適的穿著感。

在設計方面，今回UGG®從十年難得一見的自然景象「超級綻放」（Super Bloom）中取得靈感，設計出包含多種鮮艷配色的鞋履，加上毛絨物料，使之看起來極度奢華且具玩味，難怪深受向來喜歡浮華打扮的日本潮人推祟。

按圖看整個「Fluff」系列：

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今回品牌更難得地分別推出男裝及女裝系列。在男裝方面，今回有Fluff You及Fluff It兩個款式：Fluff You的鞋尖位置留空，Fluff It的設計則能包覆整個腳面。Fluff You及Fluff It均以UGG®特製的鞋底Treadlite by UGG™作底部物料，好讓穿著者可以舒適地遊走街頭。

按圖看日本時尚平台展示的穿搭方法：

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女裝方面則有Fab Yeah、Oh Yeah Spots、DISCO SLIDE、Fluff Yeah Slide三個款式。Fab Yeah及Oh Yeah Spots的鞋面部份均用上前叉式設計，鞋跟位置則置有一條織有「UGG」字樣的綁帶；兩者唯一的分別在於Oh Yeah Spots印有長頸鹿紋理，Fab Yeah則是單一配色設計。DISCO SLIDE的鞋面則以可黏合的羊毛製作，鞋底特意設計成厚底，使其更具復古感。Fluff Yeah Slide則以紮染製成，色彩夢幻且每對都獨一無二，因此是女裝中最受歡迎的款式。

按圖看日本時尚平台展示的穿搭方法：

今回日本區UGG®更落足力做宣傳，除了在各大時尚平台宣傳之外，亦舉辦了打卡比賽，鼓勵一眾潮人穿上新鞋打卡，勝出者將可獲得品牌服裝和配飾，結果成功吸引不少人參與，並在網路間牽起一股小小的熱潮。近年不少一線時裝品牌如CELINE亦曾推出過毛絨鞋子，今回UGG®推出的「Fluff」系列能否令品牌「回潮」呢？且讓我們拭目以待吧。

按圖看日本網民的打卡照：