奈良美智很忙碌　聯乘時尚品牌推惡女服飾　台灣巡迴展覽帶來新作

最後更新日期: 2021-02-26

知名日本當代藝術家奈良美智繼確定在台北開展後,較早亦聯乘Stella McCartney推出首個合作系列,為一眾時裝迷帶來意料之外的驚喜。 當大家以為有關奈良美智的消息大概要暫告一段落時,昨日(2月25日)台灣文化總會再發文宣布奈良美智展將於本年年中移師高雄及台南展出,簡言之即是整個台灣的人民都有機會親身觀賞大師的作品,此消息確實令身在香港的大家既羨且恨。

本年奈良美智將在台北、高雄、台南三地開展,台灣的民眾有福了。(奈良美智特展海報)

雖則奈良美智過去亦曾兩度來港開展,但對上一次來港已是2018年的事,一眾喜歡奈良美智作品的朋友在此三年間只能在網上欣賞大師作品來望梅止渴。而在當下這個仍未全面通關的時刻,奈良美智卻決定在三月在台北關渡美術館開展,展出最新作品《月光小姐》及多件著名作品。

奈良美智之所以在此嚴峻的時刻往台開展,背後原來有段小故事。

在此嚴峻的時刻,奈良美智之所以會往台開展,背後原來有段小故事。(奈良美智@Instagram)

新冠肺炎去年旋風式蔓延全球,各國均陷入抗疫物資不足的困局,台灣卻快速地建立起口罩地圖及實名制購買口罩措施,短時間內解決了境內的口罩供應不足的問題,其後更有餘力向別國捐贈物資,而日本便是其中一個受到台灣幫助的國家。

去年四月,奈良美智首度於個人Twitter帳戶公開感謝台灣總統蔡英文,後來蔡英文亦予以回覆,為是次合作建立了良好的基礎。後來日本台灣交流協會想到今年正好是311十周年,於是大膽向奈良美智提出合作建議,展覽企劃亦正式展開。

開展消息由奈良美智本人於本年一月公布,旋即在台引起哄動,不少人已磨拳擦掌等待大師三月大駕蒞臨。在此同時,奈良美智並沒有停下腳步,更跨界時裝圈出衫,震驚時裝界。

奈良美智x Stella McCartney(Stella McCartney)

數日前時尚品牌Stella McCartney就發布了與奈良美智聯乘合作的Shared SS21膠囊系列系列。整個系列以有機棉、森林友好粘膠、再生羊絨、可追溯羊毛等物料製作,貫徹Stella McCartney向來的環保方針。在設計方面,系列以行動主義及樂觀態度為主題,並以中性設計為方位,為大家帶來多件印布厭世女孩及「We are punks」、「Change the history」和「Don’t wait another day」字句的服飾。

平常有留意時裝界的朋友應該都知道Stella McCartney並非最搶手的品牌,但此聯乘系列曝光後卻於短時間內火速售罄,完全印證了奈良美智的號召力。

昨日台灣文化總會再發消息確定奈良美智特展將於7月及11月分別移師到高雄市立美術館及台南市立美術館展出,藉此報答台灣去年的相助之恩之餘,亦分散看展的人流。

展覽南移的消息再度在台引發哄動,不少身在台灣的居民均表示相當期待。在未知全面通關之日何時來臨的當下,身在香港的大家大概只有羨慕的份了。