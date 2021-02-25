FENDI│Kim Jones初次挑戰女裝成衣　涼鞋設計為何惹來網民負評？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-25 18:55

Kim Jones入主FENDI後首個ready-to-wear女裝系列昨晚登場。作為當代最炙手可熱的男裝設計師，Kim Jones多次在DIOR MEN創下驕人的成績。來到陌生的女裝領域，他又能創出屬於他的天空嗎？

在今時今日的時裝界裡，單憑Kim Jones這個名字足以贏得注目，更莫講是讓他「跨界」挑戰女裝了。亦是因此，當FENDI宣布成功找來Kim Jones接棒時，外界無不表示高度期待。上月，他交出以Virgina Woolf小說《Orlando》為主題的19套設計，結果評價好壞參半。相隔僅僅一個月，他於昨晚再發布首個主理的ready-to-wear女裝系列。今回他能「收復失地」，在女裝領域獲得認可嗎？

回顧FENDI上月發布的SPRING 2021 COUTURE：

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Kim Jones較早前接受時尚平台WWD訪問時便坦言創作此系列時以銷售量作為最大的考慮，於是觀察了不少女性好友的衣著打扮，在今季打造「女性希望入手並且真的會付款買」的服裝，期望藉此達到品牌寄予他的厚望。

今回Kim Jones重溯FENDI的品牌創辦人五個女兒的風格及歷史（包括Karl Lagerfeld生前畫下的70,000份草稿），將品牌DNA以不同形式注入54個造型之中。系列中加入大量皮草、「Karligraphy」 Monogram等FENDI常用的元素，加上大地棕、黑、白等配色，極具品牌獨有的特色。

按圖欣賞FENDI最新系列：

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整個系列的風格較為端正，與當下最受歡迎的街頭軍事風格、簡約風格截然不同，明顯是針對20至40歲、收入中產或以上的女士而設。儘管皮草並不符合近年的大趨勢，而且系列整體來說比較平穩，但相信將會得到一眾知性上班族支持吧。

然而在系列面世後，當時尚平台diet_prada發布相關帖文大讚今季的高踭涼鞋時，卻引來網民一致惡評，指設計老土過時，更有網民指款式與她祖母穿的涼鞋一模一樣，看來Kim Jones要在女裝領域延伸他於男裝的聲譽還需多加把勁了。