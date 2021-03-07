Christian Louboutin代表作紅底高跟鞋　設計的出現竟是場意外？

撰文：VOGUE Taiwan
最後更新日期：
大名鼎鼎的紅底鞋其實是意外下的成果，但也是紅底鞋讓 Christian Louboutin 成了這個時代最具代表性的鞋履設計師之一。那些要男人迷戀、讓女人欽羨的女人們，都著迷於自己穿上紅底高跟鞋的樣子，包含 Gwyneth Paltrow、Blake Lively、Sarah Jessica Parker…...其中最具有代表性的，當然還是超模 Kate Moss。她曾在一段訪談中這樣說：「我的衣櫥裡充斥著 Louboutin，經典的漆皮和霧面皮革尖頭高跟鞋，是我最常穿的款式。我也有很多雙是 Christian Louboutin 所設計的一款楦頭更尖更窄的款式，他將這款鞋命名為 So Kate。」
我不喜歡『舒服』這個概念，這就像有人說，我沒有熱戀，只是處在一段舒服的關係之中。當初於一個太舒服的狀態中，便會錯過很多有趣的想法。
鞋跟太高的鞋子確實不便於行動，但誰在意呢？穿高跟鞋的女人不需要走路。
這位經常語出驚人，而且理直氣壯的設計師，無疑是時尚界的一號大人物，但他在年輕時候的經歷，更是精彩到可以拍成一部電影。以下是關於 Christian Louboutin 也關於紅底鞋，你可能不知道的事。
高跟鞋設計師Christian Louboutin的5件事（按圖查看）▼▼▼
+8
+8
+8
延伸閱讀：
2020年末折扣季！20款立刻氣質滿點低跟鞋推薦！耐看、好搭、是鞋櫃裡必收的夢幻鞋履
【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：高跟鞋是性感象徵還是女人的枷鎖？紅底鞋大師 Christian Louboutin 是這麼想的。】