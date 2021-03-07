Christian Louboutin代表作紅底高跟鞋　設計的出現竟是場意外？

大名鼎鼎的紅底鞋其實是意外下的成果，但也是紅底鞋讓 Christian Louboutin 成了這個時代最具代表性的鞋履設計師之一。那些要男人迷戀、讓女人欽羨的女人們，都著迷於自己穿上紅底高跟鞋的樣子，包含 Gwyneth Paltrow、Blake Lively、Sarah Jessica Parker…...其中最具有代表性的，當然還是超模 Kate Moss。她曾在一段訪談中這樣說：「我的衣櫥裡充斥著 Louboutin，經典的漆皮和霧面皮革尖頭高跟鞋，是我最常穿的款式。我也有很多雙是 Christian Louboutin 所設計的一款楦頭更尖更窄的款式，他將這款鞋命名為 So Kate。」