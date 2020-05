高跟鞋穿久了會辛苦,又容易起水泡,但女生喜歡穿它是不無道理的,一來可以增高,而且拉長身體的比例,身材會更好看,二來有研究指出,高跟鞋能成功吸引到男性的注意,而且愈高愈有魅力,但顯然一對超高的高跟鞋未必是一對舒適的款式,到底怎樣的高跟鞋才是最適合女生?

不少女生都喜歡穿高跟鞋。(misselvani@instagram)

國際性的學術期刊《Archives of Sexual Behavior》曾發布一項有關高跟鞋會否影響女性魅力的研究,分別就男生會否滿足穿上平底鞋與5cm、9cm高度高跟鞋的女生要求,如性別平等、飲食習慣消費、幫忙收拾等,並發現當男性的幫助行為會就女生穿的鞋跟高度增加而有所提升,甚至會更快地主動接近該名女生。雖然穿高跟鞋非常辛苦,但女生都戒不掉。

世界上會否有一對十分舒適的高跟鞋設計呢?

來自美國專門針對足病診療的DeLoor Podiatry Associates的Dr. Tania Kapila指世上其實沒有一對舒服的高跟鞋:「世上沒有一對理想的高跟鞋,它們只會令你的雙腳充滿創傷。(There isn’t an ideal heel out there because they all cause some trauma to your feet.)」,這答案該讓全世界的女生怎麼辦?不過Dr. Kapila也給予想穿高跟鞋的女生3個意見,讓女生的雙腳減小傷害。

Dr. Kapila指最好的高跟鞋高度是在1 - 2吋(約2.5cm - 5cm),如果鞋跟太高,走路時會容易令拇趾受損

另外,選擇高跟鞋時留意鞋尖,太尖的鞋形會令擠壓你的雙腳

最後,請選擇一些較透氣的採料,如磨砂革(nubuck)或仿麂皮(suede)

Dr. Kapila 指下午和晚上是最佳購鞋時間。(《我們結婚了》照片)

買鞋也有最佳時間?

Dr. Kapila建議不論購買高跟鞋,或其他鞋款時,都不要在早上去,因為雙腳走久了尺寸會有輕微不同或出現水腫,如果早上去買鞋,到實際使用時,腳在下午開始便會「夾腳」不合適,因而下午和晚上便是最佳購鞋時間:「所有在你下午時穿試着的鞋子,無論是甚麼尺寸都是最適合你,都應該入手。(Whatever size shoe fits you better during the afternoon is the size you should be buying.)」

