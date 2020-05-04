高跟鞋穿久了會辛苦，又容易起水泡，但女生喜歡穿它是不無道理的，一來可以增高，而且拉長身體的比例，身材會更好看，二來有研究指出，高跟鞋能成功吸引到男性的注意，而且愈高愈有魅力，但顯然一對超高的高跟鞋未必是一對舒適的款式，到底怎樣的高跟鞋才是最適合女生？

不少女生都喜歡穿高跟鞋。（misselvani@instagram）

國際性的學術期刊《Archives of Sexual Behavior》曾發布一項有關高跟鞋會否影響女性魅力的研究，分別就男生會否滿足穿上平底鞋與5cm、9cm高度高跟鞋的女生要求，如性別平等、飲食習慣消費、幫忙收拾等，並發現當男性的幫助行為會就女生穿的鞋跟高度增加而有所提升，甚至會更快地主動接近該名女生。雖然穿高跟鞋非常辛苦，但女生都戒不掉。

世界上會否有一對十分舒適的高跟鞋設計呢？

來自美國專門針對足病診療的DeLoor Podiatry Associates的Dr. Tania Kapila指世上其實沒有一對舒服的高跟鞋：「世上沒有一對理想的高跟鞋，它們只會令你的雙腳充滿創傷。（There isn’t an ideal heel out there because they all cause some trauma to your feet.）」，這答案該讓全世界的女生怎麼辦？不過Dr. Kapila也給予想穿高跟鞋的女生3個意見，讓女生的雙腳減小傷害。

Dr. Kapila指最好的高跟鞋高度是在1 - 2吋（約2.5cm - 5cm），如果鞋跟太高，走路時會容易令拇趾受損，按圖看看記者推介 ＝＝＞

另外，選擇高跟鞋時留意鞋尖，太尖的鞋形會令擠壓你的雙腳，按圖看看記者推介 ＝＝＞

最後，請選擇一些較透氣的採料，如磨砂革（nubuck）或仿麂皮（suede），按圖看看記者推介 ＝＝＞

Dr. Kapila 指下午和晚上是最佳購鞋時間。（《我們結婚了》照片）

買鞋也有最佳時間？

Dr. Kapila建議不論購買高跟鞋，或其他鞋款時，都不要在早上去，因為雙腳走久了尺寸會有輕微不同或出現水腫，如果早上去買鞋，到實際使用時，腳在下午開始便會「夾腳」不合適，因而下午和晚上便是最佳購鞋時間：「所有在你下午時穿試着的鞋子，無論是甚麼尺寸都是最適合你，都應該入手。（Whatever size shoe fits you better during the afternoon is the size you should be buying.）」

（資料來源：《Archives of Sexual Behavior》、《Marie Claire US》）