【2020新鞋】時尚編輯大推6款鞋！小白鞋熱潮未退　高跟鞋有新竉

買鞋就好像是女士的天性一樣，畢竟不同的造型及風格穿搭，都需要各種款式、質料、顏色的鞋子來作配襯，不可能一雙鞋子走天涯。但每季要投資什麼鞋款，又變成了女士的煩惱，擔心難配搭又擔心很快過時，而美國潮流網站 Who What Wear 的時尚編輯，最近就列出了 6 個他們會在今季買入的鞋款，快來看看吧。

Simple White Sneakers 小白鞋

每當造型時想不到配什麼鞋款，小白鞋總不會令人失望。除了日常的外出約會穿搭，現在不少女士在正裝穿搭，如西裝外套及西褲下，都會配上小白鞋來減低正式感，加上小白鞋的高舒適度，使它繼續成為時裝界的愛用品。

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Ankle Tie Sandals 綁帶涼鞋

在腳踝處綁上皮帶的涼鞋，是今年休閒街頭風造型不可缺少的單品。才剛踏入春季，已經在不少時尚達人的 Instagram 穿搭街拍中，看到 Ankle Tie Sandals 的蹤影，無論配上 9 分牛仔褲還是中長 Midi skirt，都做到拉長腳型的效果。

Thong Sandals 夾腳涼鞋

對鞋子來說，舒適程度亦十分重要，因此過度綑綁的涼鞋已經不再流行，不必要的累贅設計亦不及簡潔的鞋款來得易襯和耐穿。簡單的夾腳涼鞋就變成今季時尚界新歡，不只是休閒感重的「人字拖」，配上流線形設計的涼鞋，一樣又漂亮又搶眼。

Chain Embellished Heels 鏈帶高跟鞋

金屬鏈帶一向是女裝手袋的經典細節之一，配在鞋子上一樣能突顯高貴優雅。今年各大品牌的春夏時裝展上，都出現帶有金屬鏈帶的低跟鞋，不但能配合今年的 Kitten heels 潮流，鞋子上的小點綴都可以將鞋子變成造型重點，簡單的白襯衫、牛仔褲也能變得時尚感滿滿。

Sculptural Shoes 特色鞋跟高跟鞋

高跟鞋不是「豆零踭」就是粗跟設計，雖然易搭配又不會過時，但為高跟鞋的鞋跟添上一點獨特設計，反而能令造型更添時尚感。層疊形或是幾何形狀的鞋跟，都可為造型增加俐落感；另外，有些鞋跟設計會沿用具時代感的圓球狀，或者具民俗色彩的孤形設計，一樣可以突顯個人風格特色。

Loafers 樂福鞋

樂福鞋不是每季都在穿的百搭鞋款嗎？這個不死潮流單品，為什麼時尚編輯到 2020 年還在推？原來今季的潮流是樂福鞋配中長襪子。平底樂福鞋配長襪子，這個復古風的配搭，令造型更添溫婉、純情的感覺，若換上色彩豐富的圖案襪子，更可以令造型更具時尚玩味。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】