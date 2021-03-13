將The North Face、不死鳥古着拆解重組　Greater Goods環保再造

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-13 10:25

近年古着再造Vintage Remade成為時裝界熱門詞彙，當中尤以一系列日牌單位最受香港人注目，不過放眼國際，其實西方國度也不乏出色單品，而且對Outdoor文化的熱情與執迷，更每每來得更多徹底，說的正正是來自英國的Greater Goods。

Greater Goods始創人Jaimus Tailor。（Greater Goods）

Arc'teryx × Greater Goods系列。（Greater Goods）

來自英國北倫敦Greater Goods年資甚短，由Jaimus Tailor於2018年正式創立，但成績卓越，上年經已成功和Arc'teryx進行官方合作，將一系列Arc'teryx GORE-TEX舊山系風褸以至硬殼外套解拆，以古著再造方式Remix成Patchwork合成服飾、包袋，日系Kimono等，將山系機能、古著、古典元素融為一體，令Arc'teryx × Greater Goods系列甫一推出立即Sold Out，而且只限倫敦地區發售，叫香港人得個恨字！

以Arc'teryx、The North Face的衣服舊布製成的水樽套THE OFFCUTS BOTTLE BAG，盛惠£79。（Greater Goods）

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其實Greater Goods開始於木製品，擅長把廢木削成碎片，繼而重新製造成新家品或藝術品，屢獲好評。後來眼見可持續衣服漸成為時裝世界的主流概念，Jaimus Tailor就毅然將Greater Goods轉至服飾領域，將自身對舊物再造的觀點與技術應用到Arc'teryx、The North Face、Carhartt等戶外、工裝單位之上，以自家Greater Goods的名義將上述品牌的Vintage服飾舊物拆解，再改裝縫製成包袋和水樽套等配件。

Hand-Knitted Balaclavas。（Greater Goods）

2月時Greater Goods更收集了一批舊冷衫拆解，重組成Hand-Knitted Balaclavas冷臉套，頗有Umit Benan和Thom Browne的風采。

Tripod Alloy Camping Stool露營櫈。（Greater Goods）

最近，Greater Goods亦再次從Arc'teryx另一傳奇作品——Blade Backpack背包獲得靈感，將這個外形平滑簡潔之背包的尼龍表層撕破，結合摺疊鋼骨櫈腳，製作出Tripod Alloy Camping Stool露營櫈，實用又精美，可惜Not For Sales，只作Show Piece展示用途，唯有期待下次當真能夠和Arc'teryx官方合作並公開發售吧。