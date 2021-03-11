認識本地隱世藍染單位M.ATO　古布改造Nike、New Balance經典鞋款

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-11 19:06

近年Indigo藍染、Boro襤褸以及Sashiko刺子繡的工藝價值和潮流，被受香港人重視，而大家著眼的品牌，亦不再只局限於visvim、KAPITAL、Porter Classic、FDTML和KUON等日牌，連本地相關的職人單位，也愈來愈受人重視。

Indigo藍染、Boro襤褸工藝近年深受重視。（攝影：黃寶瑩）

像《一物》頻道早前已介紹過的Simple Union和Hana Indigo，正是值得大家關注的本地藍染工藝單位。前者的染色鞋帶曾獲得美國音樂人John Mayer賞識，並親自網購，更曾得到Nike之邀製作藝術品；後者製作的Boro西裝褸及改製Boro Chuck Taylor All Star，則以手工精細和性價比高見稱。

之所以名曰M.ATO，乃是因為ATO的日文解作藝術，而M，則是品牌主理人的簡稱。（M.ATO）

今次跟讀者分享的M.ATO HK，正是一個更年青的本地單位，2020年才成立，但已經得到圈內廣泛認同與認識，只因在傳統工業與時裝潮流之間的平衡，M.ATO的確拿捏得十分到位。

Handcrafted Boro Patchwork Tote Bag HK$3,250。（M.ATO）

+ 5 + 5 + 5

從古典的工藝角度看，M.ATO選用優質藍染古布作布料，繼而透過Patchwork和Sashiko技術，一針一線地將古布縫紉到服飾之上，原理說就容易，但如何挑選具質素的舊布，如何拼湊成一幅美觀的構圖，再如何去縫製得細緻，絕對是一門艱深學問，需日積月累的功力鍛鍊而成。細看M.ATO的作品，造工十分精美。例如一枚Handcrafted Boro Patchwork Tote Bag，將數十塊紋理不同的藍染布交織在手挽袋之上，結合皮革手把位，既優美亦具有成熟感，無疑是歷久不衰的定番款式。

Indigo Dyed "Boro" Patchwork NB574 HK$1,810。（M.ATO）

以Sashiko手法，縫補上每塊都獨一無二的古布。（M.ATO）

至於從流行角度觀察，M.ATO同樣入型入格。時下流行改裝波鞋，或好像The Shoe Surgeon般玩全面拆解重組；或如Phillip Leyesa、Samurai Tools玩仿古Vintage舊化；而M.ATO則同樣熱衷改製球鞋，不過卻是截然不同的路線，以古布縫製球鞋。

不論是Nike 的Air Force 1、Air Tailwind 79、New Balance的 574或Vans的Slip-on，同樣以Sashiko手法，將部份球鞋位置縫補上獨一無二的古布，並將由古布裁剪而成的自家製作鞋帶穿插其中，或將球鞋整對染色，既保留到球鞋原來的街頭新潮感觀，同時間又植入了東方古典工藝元素於其中，這種新舊融合的工藝設計美學，在可見將來在主流時裝世界勢必愈來愈大行其道，即便是BODE、Sea New York等主攻High Fashion界別的品牌，都沉醉於以百家布Patch Work方式設計服飾，而且迴響甚佳，所以未來藍染、襤褸等技藝會否風行四大時裝周？這實在是很值得大家觀望。