【Jil Sander】易手前保持極簡風格　手袋配飾極具Old Céline感？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-08 18:03

Jil Sander最新一季FALL 2021 READY-TO-WEAR於三月七日發布。作為被收購前最後一個「獨當一面」的系列，Meier夫婦今回不單一口氣推出多個新款手袋，更將各種物料推向極致，為大家帶來意料之外的驚喜。

相信根據過去數年的往績，圈內大多數人都會認同Lucie & Luke Meier成功將Jil Sander提升至另一個層次。亦因現時的Jil Sander如此亮眼，終吸引擁有Diesel、Marni、Maison Margiela等品牌的OTB集團花費巨額收購。經數個月協商之下，OTB集團日前發布相關公告證實消息，並表示入主後不會插手設計師及品牌的發展方向。

雖則如此，相信對於一眾Jil Sander忠實支持者而言，仍會抱持觀看態度對待此一說法。而在收購消息發布後兩天，Jil Sander亦發布了最新一個系列FALL 2021 READY-TO-WEAR。作為被收歸前最後一個系列，主理人Lucie & Luke Meier今回就試圖將各種物料推向極致，令人份外心動。

如在造型一中，二人就將過去常用的珍珠織成一串巨大頸鏈，並將之當成上衣穿在白色西裝褸之中，令人眼前一亮之餘亦成功達至先聲奪人的效果。除此之外，系列中亦包含大量墊肩修腰西裝搭配百褶長裙或針織長裙的造型，在輪廓及物料中凸顯女性的線條，及其剛柔並濟的氣質。系列中的帶蕾絲吊帶長裙、印花服飾，以及一系列長方形簡約手袋，亦甚具Old Céline的影子，令人聯想起Phoebe Philo時代的美好，相信一眾簡約迷會收貨吧。

在造型一中，二人就將過去常用的珍珠織成一串巨大頸鏈，並將之當成上衣穿在白色西裝褸之中。（Jil Sander）

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二人發布照片後表示此系列就如過去幾個系列一樣是從「疫情新常態」中取得靈感，並希望穿著者可從衣服中獲得力量來對抗疫情。Luke Meier更表示有人問他之所以會設計皮手套，是否因為不想再讓雙手觸碰到外物？他亦誠實地回答：「我想有關吧？」另外，系列中的皮革單品全以植物性皮革製作，將對地球的損害減到最低，再一次體現出品牌由內到外的時尚及有型。