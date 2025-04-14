香港時裝節2025｜Kinyan Lam聯乘香雲紗　國家非遺新風尚

【香港時裝節/Fashion InStyle】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的香港時裝節Fashion InStyle將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。



這次邀請設計師Kinyan Lam分享，他是如何將古色古香的香雲紗傳統工藝融入現代時尚設計之中。



香雲紗獨特的染整技藝，從粗樸麻布進化為高端絲綢，在紡織界有「軟黃金」之稱。（陳葦慈 攝）

本地時裝設計師Kinyan Lam（林健仁），創立同名品牌與天然染色工作室Genau Studio，創作流露出對工藝、人文與環境的關懷，對天然染色的熱情濃厚，這次他以香雲紗為設計重點，「這次選用香雲紗作為系列的主要物料，因為我過去曾運用傳統染色工藝作品，加上曾接觸及選用過香雲紗，得到香港貿發局支持下，希望再次對外推廣香雲紗，尤其是順德的香雲紗手藝。」

Kinyan將古色古香的香雲紗傳統工藝融入現代時尚設計（陳葦慈 攝）

大眾對香雲紗的認識可能不深，但從其名字已能感受到一份古樸雅致，這種擁有二至三百年歷史的中國傳統物料，以其獨特的染整技藝，從粗樸麻布進化為高端絲綢，在紡織界有「軟黃金」之稱。「香雲紗大約已有二、三百年的歷史，當初用麻布製衣，纖維短易損，染整技術加入樹膠，讓布料耐穿又舒適。當時是只投放在一些簡單粗布上，漸漸才轉成絲綢。」佛山倫教香雲紗協會會長周曉剛娓娓道來。這種天然製作的衣物質感良好，深受1930年代北京和上海上流社會人士的喜愛，可惜這技術複雜傳統製作技法卻隨纖棉織物和紡織機械化而慢慢沒落，直到90年代才得到重生。這項工藝在順德扎根逾百年，並於2008年被列入國家非物質文化遺產，承載著傳統與匠心的輝煌。

香雲紗於2008年被列入國家非物質文化遺產，承載著傳統與匠心的輝煌。（陳葦慈 攝）

Kinyan對天然染色擁有熱情與執著，「一向十分喜歡Natural Dye天然染色工藝，香雲紗在廣東範圍內是相當出名的工藝。」由於香雲紗是昂貴的物料，並非一般品牌所能採用，他希望藉此難得的機會進行深入研究，得到香港貿發局與順德廠房支持，令他能親赴順德工廠，見證了香雲紗從榨汁、染色、曬乾到過泥床的繁複過程。「核心步驟是曬薯莨，」順熹曬莨廠負責人補充，「需要根據氣候和陽光調整濃度，在草地上曬乾，風向不同時處理方法也得相應改變。」

Kinyan今次參與NEXT@Fashion InStyle設計草圖（香港貿發局）

說到今次設計主題，Kinyan表示圍繞傳統工藝，「我參考五十年代修長、寬鬆的衣物輪廓。」香雲紗以中國傳統平裁技藝製作，恰與他的過去設計契合。「我擅長運用高平裁技藝製作寬鬆、舒適的服裝，因此對如何處理香雲紗比較熟悉。」他將這一古老面料化為系列的主角，既保留文化根源，又散發現代氣息。

問及最大挑戰，精準成為雙方的共通點。「由於布料價格昂貴，我在剪裁與分布時要計算得精準，避免浪費整匹布料。」Kinyan坦言。「曬莨最考驗經驗，每塊布的曬時長短都得靠師傅的判斷，過長過短都不行。若雨淋，還得重來。」廠方亦說出製作困難。「順德一直在傳承這個技術逾100年，期間從沒間斷，形成了香雲紗產業鏈，從服裝設計、生產到包裝均在順德進行。」雖然現已引入半機械化提升效率，但傳統做法基本未變，保留了最純粹的匠心。

香雲紗的曬莨最考驗經驗，每塊布的曬時長短都得靠師傅的判斷。（陳葦慈 攝）

Kinyan曾遠赴法國跟隨國際天然染大師Michel Garcia深造染色技術，香雲紗則是中國傳統染色，東西方兩種染色技藝，同樣為他的創作帶來啟發。「Michel Garcia是化學家，知道怎樣高效將色素注入衣服或纖維。而傳統中國染色可能需要反覆染多次才能上色。」廠方指要保持香雲紗染色一致性亦是考驗，「礙於在常溫、常壓、自然光、手工等範疇操作過程當中，要每塊布都能统一是不可能的，就算同一塊布，其成色都會有不同，因為這些全部手工製。」可見每碼布都盛載工匠的巧思與心機，這種人性化是機器化大量生產不能比擬的。

Kinyan指香雲紗非常適合夏天穿著，輕薄和透氣外，還自帶防曬功能。（陳葦慈 攝）

「香雲紗本身非常適合夏天穿著，除了輕薄、透氣外，其深色布料還自帶防曬功能。」使其成為Kinyan春夏系列的理想之選，系列八件作品中，他最鍾愛一件平裁旗袍，「傳統感強烈，又散發現代清簡乾淨的氣氛。」另一方面，廠方為了擺脫香雲紗「古老」的標籤積極年輕化與Kinyan合作讓我們很興奮，」廠方說從豐富色彩到提花、印花等，希望豐富香雲紗，以多元姿態吸引年輕目光。「望未來能與更多香港設計師交流，讓更多的消費者認識到這種物料。」

Kinyan的香雲紗系列將於4月27至30日於灣仔會展作展覽，並於4月28日晚上「NEXT@Fashion InStyle 時裝巡禮」亮相。

#BeNEXTready

INFO

「香港時裝節Fashion InStyle」

日期：2025年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家登記：https://bit.ly/4hMASYi