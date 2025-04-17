香港時裝節2025｜Arto Wong聯乘植物纖維　純天然視覺遊戲

【香港時裝節/Fashion InStyle】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的香港時裝節（Fashion InStyle）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。



這次邀請設計師Arto Wong分享，她如何利用源自大自然的海藻氣凝膠纖維（AlgaFila）和蓮絲纖維（Lotuxilk），打造有趣的視覺實驗。



Arto透過今次NEXT@Fashion InStyle活動，探索更多零廢棄設計的可能性。（香港貿發局）

Arto Wong（黃曉圖）創立的個人品牌ARTO，一直擅長針織製作，並關注環保時尚議題。這次，她特意選用海藻氣凝膠纖維（AlgaFila）和蓮絲纖維（Lotuxilk）進行創作。她表示，這兩種天然物料最吸引人的特點是強調資源再利用和環保性。「我們生活的世界正面臨資源過度消耗和環境污染的挑戰，而這些從自然界『廢棄物』中提取的纖維有效減少了浪費，讓設計師有機會探索更多零廢棄設計的可能性。」

海藻氣凝膠纖維是由海藻製成的100%天然物料（陳葦慈 攝）

海藻氣凝膠纖維是由海藻製成的100%天然物料。利洋針織（香港）有限公司代表指出，這種物料注重保護、防禦和舒適度。其製作過程用水量更少，且可生物降解，同時比羊毛更輕、更保暖，「概念是，即使在非常寒冷的地方，我們也不需要穿厚重的衣服，一件薄薄的衣服就能滿足保暖需求。」海藻的另一個好處是其生長和恢復速度都很快，比樹木快四倍，使得成本較低。這種純天然、無毒無害的物料非常適合製作衣服。至於今次「NEXT@Fashion InStyle」跟本地時裝設計師合作，「我們會提供樣品讓設計師親手感受，並根據這些物料的特性進行設計。」他指透過反覆嘗試和實驗，才能取得成果。

蓮絲纖維優點是不需要任何工業加工，就具有抗菌、防臭和防曬功能。（Lotux）

蓮絲纖維是世界上最珍貴的纖維之一，德塘瑞華國際股份有限公司 （Lotux）行政總裁 Milton Chan 表示，這種物料的採集過程需人工逐一提取絲纖維。「過去，它僅用於為皇室和高僧製作袈裟。」後來，他們利用科研和AI技術，解決了人工抽取纖維耗時的問題。最終，工廠使用的機械設備比人手快十倍。蓮絲纖維的另一個優點是不需要任何工業加工，就具有抗菌、防臭和防曬功能。「原料在工廠存放一年也不會發霉，還帶有蓮花的清香。」他希望將現在可量產的蓮絲纖維紡織品推向大眾市場，讓每個人都能以合理價格享受到這種環保、天然且可持續發展的產品。

回到Arto的設計系列，她參與「NEXT@Fashion InStyle」的出發點是進行一場有趣且多變的視覺實驗。她以雙色條紋作為核心元素：「雙色條紋本身就充滿視覺對比和張力，兩種顏色在同一織物中交錯，形成強烈的視覺衝擊。」在她的創意下，條紋被賦予了新的色彩。水平、垂直和斜向的排列交織出動態層次感，彷彿在平面上勾勒出一幅動態畫作，展現出一個充滿活力與動感的針織系列。「在這個設計中，我進一步延伸了這種立體感，運用『虛擬織法的圖案』和幾何裁片設計，帶來更多元的視覺衝擊。」

Arto 的作品向來以色彩豐富見稱，這次她將海藻氣凝膠纖維與蓮絲纖維的自然色調轉化為設計亮點。海藻氣凝膠纖維的啡色帶來大地與自然的沉穩氣息，她以海洋與森林為靈感，搭配藍色，創造出藍啡對比的條紋效果，展現自然元素的和諧之美。她說：「我想呈現自然元素之間的和諧感。」她說：「我想呈現自然元素之間的和諧感。」蓮絲纖維的米白和淺灰色調也被她賦予了新的生命。「我認為可以將這種原始色彩與鮮豔的配色相結合，」她解釋道，並選擇橙色來營造視覺上的鮮明衝擊。這種對比手法不僅突出了物料的自然美感，還為設計注入了時尚活力。

與傳統羊毛相比，Arto Wong坦言，這兩款新物料在紡紗和染色過程中存在技術挑戰。設計師需根據其特性調整設計，以兼顧美感、質量和舒適度。「這也是當今時尚所面臨的一個機遇與挑戰——如何巧妙地融合創新材料與傳統製衣方式，創造出既環保又高品質的產品。」她對這兩款物料的表現非常滿意：「它們的觸感與市場上常見的物料相似，並未因其再生特性而影響手感，還保留了天然資源的獨特顏色和自然美感。」

Arto指海藻氣凝膠纖維和蓮絲纖維皆保留了天然資源的獨特顏色和自然美感（香港貿發局）

「這兩款新物料的環保價值很高，能為環保品牌及設計師提供更多選擇。」蓮絲纖維具有透氣與抗皺特性，海藻氣凝膠纖維則以保暖與輕盈著稱，兩者在實用性與舒適度上均表現出色。Arto預測：「它們能滿足現代消費者對舒適性與功能性的需求，並順應全球可持續發展的市場趨勢。」隨著技術進步與市場認知的提升，她期待這兩款新物料能夠成為未來時尚設計中常用的材料，並帶來更多創新的可能性。

Arto的新物料系列將於4月27至30日於灣仔會展作展覽，並於4月28日晚上「NEXT@Fashion InStyle 時裝巡禮」亮相。

#BeNEXTready

「香港時裝節Fashion InStyle」

日期：2025年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc 買家登記：https://bit.ly/4hMASYi

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