香港時裝節2025｜Jason Ying聯乘可持續牛仔布　打破傳統

【香港時裝節/Fashion InStyle】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的Fashion InStyle（香港時裝節）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。



這次邀請設計師Jason Ying分享，Advance Denim的可持續牛仔布如何顛覆大眾對牛仔布的傳統認知。



Advance Denim的可持續牛仔布，打破牛仔服飾的傳統框架，擁抱綠色未來。（黃寶瑩 攝）

牛仔服飾在時尚史佔有重要的地位，幾乎無人不識、無人不穿，然而，傳統牛仔布的生產過程卻因高耗水量、化學染料與碳排放而一直備受詬病。近年，隨著可持續發展成為時尚界的熱門議題，牛仔布也迎來了變革。在「NEXT@Fashion InStyle」活動中，本地設計師Jason Ying（邢鈞城）與Advance Denim合作，共同打破牛仔服飾的傳統框架，擁抱綠色未來。

Jason參與NEXT@Fashion InStyle系列參考數十年前的美軍與德軍軍裝（黃寶瑩 攝）

畢業於澳洲昆士蘭科技大學的Jason，是品牌NEVIDEBLA的聯合創辦人，這名稱意為「無形」，象徵無拘無束的創作理念，首個系列Holometabolism以誇張剪裁與解構設計散發末日氣息。在這次活動中，他轉向軍事風格，挑戰可持續布料的極限，他表示，這系列是參考數十年前的美軍與德軍軍裝，「我一直對軍事元素著迷，這次是完美時機打造個人風格的軍事系列。」

Jason系列主打軍事風格，挑戰可持續布料的極限。（黃寶瑩 攝）

雖然是從舊軍裝取靈感，Jason卻決定以新物料重塑經典，他選上了Advance Denim的可持續牛仔布。Advance Denim是中國最早的牛仔布製造商之一，近年致力於環保與可持續發展，他們研發的棉麻混合可持續牛仔布，成為Jason設計的核心材料。其中Blue Loop技術革新靛藍染色，能回收水與染料，減少99%以上的廢水；至於BIGBOX染色機器則以單一密封設備取代傳統多缸染色，實現節水與減化學劑用量的目標，同時保留經典牛仔布質感。

可持續牛仔布的Blue Loop技術革新靛藍染色，能回收水與染料，減少99%以上的廢水。（Advance Denim）

Jason將Advance Denim可持續牛仔布融入軍事元素，解構軍袋、徽章、布帶等細節，「這柔軟的布料帶飄逸感，透氣性佳，即使炎熱天氣也能輕鬆穿著。」他指這不僅滿足了其立體輪廓設計的需求，還與其環保理念契合。此外，Advance Denim又跟美國The LYCRA Company合作開發FitSense技術，讓設計師自行定義布料彈性的特定位置，提升牛仔服飾設計的靈活性。

Jason強調可持續牛仔布穩定性，不會過度變形，減少浪費。（黃寶瑩 攝）

傳統牛仔布以粗獷魅力見稱，但環境代價高昂，但其生產過程對環境負擔沉重。Jason強調：「環保已與時尚密不可分，牛仔布在服裝文化中無可取代，Advance Denim的綠色取向是大勢所趨。」Advance Denim預見，未來新式牛仔布將逐步取代傳統製法：「如今五大傳統牛仔品牌也開始採用回收棉、有機棉和再生纖維等環保物料。」

Jason今次參與NEXT@Fashion InStyle設計草圖（黃寶瑩 攝）

Han Chong是「NEXT@Fashion InStyle」的項目顧問，巧合地Jason曾在其品牌Self-Portrait實習，那裡獲得了許多寶貴建議：「Han希望我的作品更多元化，給予消費者更多選擇，並逐漸擺脫僅限於時裝騷展示的思維，將設計調低調性，使其更適合日常穿著。此外，HKTDC對我幫助很大，除了提升了曝光率，還協助我探索物料新領域，結識更多工廠，有助我和品牌的未來發展。」

Jason的可持續牛仔布系列將於4月27至30日於灣仔會展作展覽，並於4月28日晚上「NEXT@Fashion InStyle 時裝巡禮」亮相。

#BeNEXTready

「香港時裝節Fashion InStyle」

日期：2025年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家登記：https://bit.ly/4hMASYi

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