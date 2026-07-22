VANS聯乘BEAMS推兩款新鞋 兩經典鞋型拼接款+ GORE-TEX版強化機能

BEAMS再度以獨到視角重新詮釋VANS經典鞋型，帶來兩款特別鞋款「ERA95 GORE-TEX」與「SKOOL ERA」。



本次系列以VANS長年累積的滑板鞋文化與定番輪廓為基礎，分別從機能升級與混合設計兩個方向切入，在保留經典辨識度的同時，加入更貼近現代日常穿搭的實用性與玩心。

一雙強化機能，一雙混合經典，BEAMS為VANS定番鞋型注入全新表情

這次BEAMS帶來的「ERA95 GORE-TEX」，以VANS代表性鞋款ERA為基礎，進一步加入GORE-TEX面料與Vibram大底，讓原本熟悉的低筒輪廓多了更高規格的戶外機能。GORE-TEX面料帶來防水與透氣表現，Vibram大底則強化抓地力與耐用度，使這雙ERA95 GORE-TEX不只適合日常穿搭，也能應付更多天候與地形變化。對喜歡VANS經典鞋型、但又希望鞋款具備更高實穿性的穿搭玩家來說，這雙鞋等於把熟悉的ERA升級成更不受天氣限制的新一代標準鞋款。

另一雙「SKOOL ERA」則以更具玩心的方式重組VANS經典。鞋款融合OLD SKOOL與ERA兩雙代表鞋型，外側採用OLD SKOOL最具辨識度的側邊條紋，內側則保留ERA簡潔俐落的鞋身線條。從不同角度看過去，能感受到兩種經典設計語言在同一雙鞋上共存。這樣的混合設計也很符合BEAMS一貫擅長的幽默感與細節處理。它不是大幅改造VANS，而是把大家熟悉的元素重新排列，讓定番鞋款在不失去原本精神的前提下，多了一點新鮮感。

+ 2

本次系列以BLACK與TRUE WHITE兩種配色登場，維持VANS最經典、最好搭配的黑白基調。無論是偏機能取向的ERA95 GORE-TEX，還是帶有拼接概念的SKOOL ERA，都能輕鬆融入日常造型，也延續BEAMS對基礎單品「重新調味」的拿手手法。BEAMS x VANS「ERA95 GORE-TEX」與「SKOOL ERA」已於2026年7月3日與日本同步發售，並於BEAMS台灣指定店舖與官方購物網站販售。

BEAMS x VANS商品資訊

ERA95 GORE-TEX

顏色：BLACK／TRUE WHITE

尺寸：US 5.5～11

售價：NT$4,880



SKOOL ERA

顏色：BLACK／TRUE WHITE

尺寸：US 5.5～11

售價：NT$3,480



販售店舖

BEAMS 台北

BEAMS 微風南山

BEAMS 誠品生活南西

BEAMS 勤美 誠品綠園道

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BEAMS LaLaport 台中

BEAMS 新光三越台南新天地

BEAMS 官方購物網站



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